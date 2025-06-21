Başkan Büyükgöz karne törenine katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz karne heyecanı yaşayan minikleri bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Ayşe Sıdıka Alışan İlkokulu’nda gerçekleşen karne törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu katıldı.

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ”

Karne töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz "Sevgili çocuklar, kıymetli veliler ve değerli öğretmenlerimiz, bugün burada sizlerin karne sevincine ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi gayretiniz, azminiz ve başarılarınız için yürekten tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize güzel, sağlıklı ve eğlenceli bir tatil diliyorum. Unutmayın; öğrenmek hayat boyu süren bir yolculuktur. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

“GÜZEL BİR TATİL GEÇİRİN”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşmasında "Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler, bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Bugün burada sizlerin heyecanına ortak olmak bizler için çok anlamlı. Çocuklarımızın gelişiminde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve destek olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, tatilinizi bol bol dinlenerek, kitap okuyarak ve keyif alacağınız şekilde geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından minikler karnelerini protokolün elinden aldı. Karnelerini alan çocuklar protokol üyeleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



(Erkan ERENLER)