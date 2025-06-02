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Başkan Büyükgöz, Sultanorhan Mahallesi Sakinleriyle "Hoş Sohbet”te Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle buluşmalarına tekrar başladı. “Hoş Sohbet” konseptiyle düzenlenen mahalle buluşmalarının ilk durağı Sultanorhan Mahallesi oldu.

Başkan Büyükgöz, Sultanorhan Mahallesi Sakinleriyle

02 Haziran 2025 Pazartesi 14:40

 Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programda Başkan Büyükgöz, Gebze genelinde hayata geçirilen projeler ve hizmetler hakkında da bilgi verdi. Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin dört bir yanında altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar pek çok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, Gebze’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.


SULTANORHAN’A KONGRE MERKEZİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalleyle ilgili projelerden bahsederken” Bildiğiniz gibi hal binasını buradan taşıdık. Yakında aynı alanda bulunan itfaiyeyi de millet bahçesinin sanayi tarafına taşıdığımız zaman 17 dönümlük alan temizlenmiş olacak. Buraya yapılacak kongre merkezi başlayana kadar da bu alanı büyük araçlar için otopark olarak değerlendireceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

Satır arasında bu mahalle için önemli bir haberi vermek isterim. Bakanlığımız Sultanorhan mahallesinde bir bölgede kentsel dönüşüm kararı verdi. Bu kentsel dönüşümün sınırlarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bakanlığımız bu bölgede bir kentsel dönüşüm için fikir çalışmalarına başladı” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz hizmet ve proje sunumun ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı.

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