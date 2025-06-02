Başkan Büyükgöz, Sultanorhan Mahallesi Sakinleriyle

SULTANORHAN’A KONGRE MERKEZİ
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalleyle ilgili projelerden bahsederken” Bildiğiniz gibi hal binasını buradan taşıdık. Yakında aynı alanda bulunan itfaiyeyi de millet bahçesinin sanayi tarafına taşıdığımız zaman 17 dönümlük alan temizlenmiş olacak. Buraya yapılacak kongre merkezi başlayana kadar da bu alanı büyük araçlar için otopark olarak değerlendireceğiz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ
Satır arasında bu mahalle için önemli bir haberi vermek isterim. Bakanlığımız Sultanorhan mahallesinde bir bölgede kentsel dönüşüm kararı verdi. Bu kentsel dönüşümün sınırlarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bakanlığımız bu bölgede bir kentsel dönüşüm için fikir çalışmalarına başladı” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz hizmet ve proje sunumun ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı.