Başkan Büyükgöz Vali Aktaş’a projelerini yerinde tanıttı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı ağırlayarak ilçede devam eden ve tamamlanan belediye projeleri hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Vali Aktaş’a, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in de eşlik ettiği program kapsamında, ilçede hayata geçirilen ve planlanan belediyecilik hizmetleri yerinde tanıtıldı.

Başkan Büyükgöz, Vali Aktaş’a; altyapı çalışmaları, sosyal donatı alanları, ulaşım yatırımları, park ve yeşil alan projeleri başta olmak üzere birçok alanda yürütülen hizmetler hakkında detaylı bilgi verdi. İlçenin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projeleri yerinde inceleyen Vali Aktaş, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PELİTLİ STADI VE TRAFİK EĞİTİM PARKINA TAM NOT

İlk olarak Pelitli Stadyumunu ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, stat hakkında yapılan spor faaliyetleri ve tesis çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlimizde sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin desteklenmesi hususunda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali İlhami Aktaş, Başkan Büyükgöz’ü tebrik etti. Vali Aktaş aynı alanda bulunan trafik eğitim parkında da incelemelerde bulundu ve tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

VALİ AKTAŞ’TAN “GEAK”A TEBRİK

“Gebze Belediyesi arama ve Kurtarma Ekibi “GEAK”ı ziyaret eden Vali Aktaş tamamı gönüllü belediye personelinden oluşan ekibi tebrik etti çalışmalarında başarılar diledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi Alan Vali Aktaş Gebze Belediyesi olarak böyle donanımlı bir arama kurtarma ekibinin oluşmasını sağlayan Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

SOKAK HAYVANLARI BAKIM & REHABİLİTASYON MERKEZİ ZİYARET

Gebze Belediyesinin yatırımlarına ilişkin ziyaretlerini sürdüren Vali Aktaş, ilimizde emsal teşkil eden yatırımlarından biri olan Sokak Hayvanları Bakım & Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. 7/24 hizmet verilen Rehabilitasyon merkezinde 3 hayvan refah ekibi, 1 mobil klinik, 3 alanında Uzman Veteriner Hekim, 12 Destek ve yardımcı personel, donanımlı bir ameliyathane, muayenehane, laboratuvar, yoğun bakım üniteleri, müşahede bölümü bulunuyor.

DAMGATEPE MESİRE ALANINDA ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Vali İlhami Aktaş, Gebze Belediyesi tarafından Pelitli mahallesi Damgatepe alanında çalışmaları başlatılan ve çalışmalarda sona yaklaşılan mesire alanını ziyaret etti. Vatandaşlarımıza daha konforlu bir piknik alanı sunmak maksadıyla; 113.512 m2’lik Pelitli Damgatepe mesire alanında çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aktaş’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunacak alanın, sosyal yaşamı canlandıracak önemli bir proje olduğunu belirten Vali Aktaş, projeyi hayata geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgözü tebrik ederken çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ HİZMETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Belediyesini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş’a ilçenin sosyal ve ekonomik durumu ile yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Vali Aktaş sonrasın da Belediye binası içerisinde yer alan Veri Merkezi’ni inceledi.

Deprem, sel gibi olası afetlerde hizmet ve iletişim konusunda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için tüm belediye verilerinin toplandığı depolama sistemi hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, ilimiz ve bölgemiz açısından önemli bir proje olduğunu belirterek başta Belediye Başkanı Büyükgöz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Vali İlhami Aktaş’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

İLYASBEY SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Vali İlhami Aktaş, Yapımı Gebze Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve kompleks olarak inşa edilen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’nun eşlik ettiği ziyarette Vali İlhami Aktaş, bölgedeki vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlayacağını belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti. Ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Vali Aktaş, vatandaşların yaşam merkezine ilişkin düşüncelerini dinledi.

TARİHİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Vali İlhami Aktaş, Gebze ilçemizde bulunan yatırım incelemelerine; restorasyonu tamamlanarak açılan Tarihi Su Sarnıcı ziyaretleri ile devam etti. Restorasyonu Gebze Belediyesi tarafından yapılarak açılan ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yapılan çalışmalar ve sarnıç hakkında bilgi verdiği incelemede Vali İlhami Aktaş’a Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit eşlik etti. Koruma altına alınan ve gün yüzüne çıkarılan Tarihi Su Sarnıcı’ndan ötürü Belediye Başkanı Büyükgöz ve ekibini tebrik eden Vali Aktaş, tarihi değerlere sahip çıkmanın önemine değindi.

Restorasyon çalışmaları sonrasında vatandaşlarımızın hizmete ve ziyaretine açılan Tarihi Su Sarnıcı 551 metrekarelik meydan düzenlemesinin yanı sıra 245 metrekarelik cam seyir terası bölümlerinden oluşuyor.

VALİ AKSOY’DAN GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİNE ÖVGÜ

Gebze Güzide Gençlik Merkezini ziyaret eden ve burada gençlerle bir araya gelen Vali Aksoy Gençlik merkezi hakkında bilgiler aldı. Gebzeli gençlere birçok branşta eğitim ve sosyal faaliyetin verildiği gençlik merkezini oldukça beğenen Vali Aksoy ülkenin geleceği olan gençlerimize yönelik projesinden ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti etti. Merkezden yararlanan gençlerin hal ve hatırını soran Vali Aktaş, çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bir süre sohbet etti, başarılar diledi.

BEYLİKBAĞI GÜZİDE SOSYAL TESİSİ İNŞAATINDA İNCELEME

Vali Aktaş, Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Parkı çevre düzenlemesine ilişkin denetim ve içerisinde yapımına başlanan Güzide Sosyal Tesisi çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yakından inceleyen Vali Aktaş, 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan Güzide Beylikbağı Sosyal Tesisi, içerisinde yer alacak kafe, restoran, açık otopark ve dinlenme alanlarına ilişkin Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz’den detaylı bilgiler aldı.

HÜNKÂR ÇAYIRI ZİYARET EDİLDİ

Vali İlhami Aktaş, Fatih Sultan Mehmet’in 27 Nisan 1481 tarihinde İtalya’ya yapacağı seferi için yola çıktığında güzergahı üzerinde bulunan ve ordusuna mola verdirdiği otağını kurdurduğu çayırlık alan olan Hünkâr Çayırı’nı ziyaret etti.

Hünkâr Çayırı tarihi hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, Hünkâr Çeşmesi'nin önüne yaptırılmış olan Fatih'in anıtını inceleyerek ziyaretlerine devam etti.

GÜZİDE KAMPÜS 2 TESİSLERİ ZİYARET EDİLDİ

Gebze İlçesine ait yatırım ziyaretlerini sürdüren Vali İlhami Aktaş, son olarak Gebze Belediye tarafından hizmete açılan Gebze Teknik Üniversitesi Güzide Kampüs 2 Tesislerine geçerek burada gençlerimizle bir araya geldi.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından karşılandı. Vali Aktaş, öğrencilerle bir süre görüşerek istek ve sorunlarını dinledi, başarılar diledi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN VALİ AKTAŞ’A TEŞEKKÜR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gün boyu Gebze Belediyesi hizmet ve projelerini yerinde inceleyen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’a ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ta Başkan Büyükgöz’e çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti. Vali Aktaş incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.



(Ömer İLGEÇ)