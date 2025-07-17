Başkan Büyükgöz ve Genel Sekreter Baraçlı, Gebze’de Yatırımları Yerinde İnceledi

Program kapsamında ilk olarak, Eski Çarşı’da hayata geçirilecek cephe ve zemin sağlamlaştırma projesi istişare edildi. Ardından, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi sarnıç ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Tarihi dokunun korunmasına yönelik projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İnceleme turu kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla hizmete açılan Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi bağlantı yolu ziyaret edilerek bölgedeki ulaşım altyapısına katkısı değerlendirildi. Ayrıca, Adem Yavuz Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmaları yerinde incelendi.

Programın son bölümünde ise Güzide Gençlik Merkezi ile Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi ziyaret edildi. Her iki merkezde yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi alındı, gençlik projeleri üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Başkan Büyükgöz, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte Gebze’mize değer katacak projeleri istişare ederek adım adım hayata geçiriyoruz” dedi.



(Ömer İLGEÇ)