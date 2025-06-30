GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Yeni Yapılan Parkı İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Mahallesi'nde, Arapçeşme Camii'nin hemen yanında açılan yeni çocuk parkını ziyaret etti. Burada, küçük çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, parkın çocuklar için sağladığı eğlenceli ve güvenli ortamı inceledi.

Başkan Büyükgöz Yeni Yapılan Parkı İnceledi

30 Haziran 2025 Pazartesi 10:00

 Başkan Büyükgöz, parkta çocukların güvenle oynayabilmesi için çeşitli oyun alanları ve eğitici oyun gruplarının bulunduğunu belirterek, "Arapçeşme Mahallesi'ne kazandırdığımız bu yeni park, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarımız için oldukça önemli. Hem eğlenceli hem de güvenli bir ortamda vakit geçirebilecekleri bu alan, mahalle sakinlerimize değer katacak" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR ETTİ

Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirirken keyifli bir deneyim yaşaması amacıyla tasarlanan park, salıncaklar, kaydıraklar ve çeşitli oyun gruplarından oluşuyor. Parkın konumu hakkında da bilgi veren Başkan Büyükgöz, "Arapçeşme Camii'nin hemen yanındaki bu park, ailelerin camii ziyaretlerinden sonra çocuklarıyla vakit geçirebileceği güzel bir alan oluşturuyor. Hem dini hem de sosyal bir buluşma noktası olan bu alanı halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Arapçeşme Mahallesi sakinleri, çocukları için güvenli bir oyun alanının yaratılmasından dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Mahalleli, yeni parkın özellikle çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda ailelerin de keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunduğunu belirttiler.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KIZILIRMAĞIN BAŞKENTİ. SİVASTA EVLİYA ÇEKEBİNİN İZİNDE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM KIZILIRMAĞIN BAŞKENTİ. SİVASTA EVLİYA ÇEKEBİNİN...
DEVRİ ALEM TV SİVAS'DA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA DEVRİ ALEM TV SİVAS'DA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA
SİVAS YOLLARIN DA BELGESEL TÜRKÜ TADINDA DEVRİ ALEM SİVAS YOLLARIN DA BELGESEL TÜRKÜ TADINDA DEVRİ...
Büyükşehir’den personele mesleki gelişim eğitimi Büyükşehir’den personele mesleki gelişim eğitimi
Büyükşehir’den çocuklara güvenli alanlar Büyükşehir’den çocuklara güvenli alanlar
Burada engeller değil imkanlar konuşulacak Burada engeller değil imkanlar konuşulacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KIZILIRMAĞIN BAŞKENTİ. SİVASTA EVLİYA ÇEKEBİNİN...
ANADOLUNUN ÖZ EVLADI KIZILIRMAK NEHRİ.

Haberi Oku