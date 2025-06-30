Başkan Büyükgöz Yeni Yapılan Parkı İnceledi

MAHALLE SAKİNLERİ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR ETTİ
Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirirken keyifli bir deneyim yaşaması amacıyla tasarlanan park, salıncaklar, kaydıraklar ve çeşitli oyun gruplarından oluşuyor. Parkın konumu hakkında da bilgi veren Başkan Büyükgöz, "Arapçeşme Camii'nin hemen yanındaki bu park, ailelerin camii ziyaretlerinden sonra çocuklarıyla vakit geçirebileceği güzel bir alan oluşturuyor. Hem dini hem de sosyal bir buluşma noktası olan bu alanı halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Arapçeşme Mahallesi sakinleri, çocukları için güvenli bir oyun alanının yaratılmasından dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Mahalleli, yeni parkın özellikle çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda ailelerin de keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunduğunu belirttiler.
(Erkan ERENLER)