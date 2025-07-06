Hayrat Vakfı’na bu güzel organizasyon için teşekkür eden Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak her zaman halkla iç içe, dayanışmayı artıran çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
(Ömer İLGEÇ)
Başkan Büyükgöz'den Aşure İkramı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hayrat Vakfı tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Hayrat Vakfı’na bu güzel organizasyon için teşekkür eden Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak her zaman halkla iç içe, dayanışmayı artıran çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.