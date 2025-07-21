Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Gazi Yaylak da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)
Başkan Büyükgöz'den Kıbrıs Gazisine Vefa Ziyareti
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vefa buluşmaları kapsamında Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaylak’ı evinde ziyaret etti. İstasyon Mahallesi’nde gerçekleşen ziyarete, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti.
Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Gazi Yaylak da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.