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Başkan Büyükgöz'den Kıbrıs Gazisine Vefa Ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vefa buluşmaları kapsamında Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaylak’ı evinde ziyaret etti. İstasyon Mahallesi’nde gerçekleşen ziyarete, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti.

Başkan Büyükgöz'den Kıbrıs Gazisine Vefa Ziyareti

21 Temmuz 2025 Pazartesi 15:43

 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gösterdiği kahramanlıkla milletimizin gönlünde yer edinen Gazi Ahmet Yaylak’a minnet duygularını ileten Başkan Büyükgöz, “Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlık ve onuru uğruna canlarını ortaya koymuş kahramanlardır. Onların hatıraları bizim için çok kıymetli. Kendilerine minnettarız” ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Gazi Yaylak da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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