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Başkan Çiftçi, Başkent’ten müjdeyi verdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Ankara’da bir dizi temaslar gerçekleştirdi. Bakanlıklar düzeyindeki ziyaretlerinin ardından, Çayırovalıları sevindirecek haberi duyuran Başkan Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesi’nin yeni ihalesinin 13 Haziran 2025’te yapılacağını açıkladı.

Başkan Çiftçi, Başkent'ten müjdeyi verdi

30 Nisan 2025 Çarşamba 10:12

 Bugüne kadar Çayırova’ya birçok eser ve hizmet kazandıran ve Çayırova’nın geleceğine yönelik projeler için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Ankara’da bakanlıklar düzeyinde ziyaretler gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na ziyaretlerde bulunan Başkan Çiftçi, ilk olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut’la bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bakan Yardımcımız Ömer Bulut’a nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

 

BAKAN YARDIMCISI KIRBIYIK’LA BİR ARAYA GELDİ

Daha sonrasında Sağlık Bakanlığı’nda temaslarda bulunan Başkan Çiftçi, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan’ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Kırbıyık’la yaptığı ziyaret sonrasında, Çayırovalıları yakından ilgilendiren Çayırova Devlet Hastanesi gelişmesini duyuran Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

 

HASTANE İÇİN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

“Çayırova Devlet Hastanemizin ihalesi 13 Haziran 2025’te. Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık’tan bu güzel müjdeyi aldık. Bizleri mutlu eden bu haber için kıymetli Bakan Yardımcımıza, süreç boyunca daima yanımızda olan il başkanımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Söz verdiğimiz ve hayalini kurduğumuz projeleri adım adım takip ediyor, Çayırova’mız için gece gündüz çalışıyoruz.”

(Ömer İLGEÇ)

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