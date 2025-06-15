Başkan Ömeroğlu’ndan Babalar Günü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajla tüm babaların bu özel gününü kutladı. Başkan Ömeroğlu, babaların aile yapısının temel direği olduğunu vurgulayarak, evlatlarına gösterdikleri sevgi, sabır ve fedakârlıkla her zaman saygıyı hak ettiklerini ifade etti.

Evlatlarının geleceği için gece gündüz çalışan, ailesine karşılıksız sevgiyle kol kanat geren tüm babaların, hayatın her alanında derin izler bıraktığını belirten Başkan Ömeroğlu, hakkın ve emeğin sembolü olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı; hayatta olmayan babaları ise rahmet ve minnetle andı.

ÖMEROĞLU: “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ”