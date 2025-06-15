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Başkan Ömeroğlu’ndan Babalar Günü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajla tüm babaların bu özel gününü kutladı. Başkan Ömeroğlu, babaların aile yapısının temel direği olduğunu vurgulayarak, evlatlarına gösterdikleri sevgi, sabır ve fedakârlıkla her zaman saygıyı hak ettiklerini ifade etti.

Başkan Ömeroğlu'ndan Babalar Günü Mesajı

15 Haziran 2025 Pazar 09:34

 Evlatlarının geleceği için gece gündüz çalışan, ailesine karşılıksız sevgiyle kol kanat geren tüm babaların, hayatın her alanında derin izler bıraktığını belirten Başkan Ömeroğlu, hakkın ve emeğin sembolü olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı; hayatta olmayan babaları ise rahmet ve minnetle andı.
ÖMEROĞLU: “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ”
Toplumun huzuru ve ülkemizin geleceği için canını ortaya koyan evlatların babalarını da unutmayan Başkan Ömeroğlu, “Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere, tüm fedakâr babaların Babalar Günü’nü yürekten kutluyorum. Onların vakur duruşu, bu milletin mayasını oluşturan değerleri bizlere hatırlatıyor. Babalarımızdan miras kalan ahlaki ve kültürel değerleri yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

(Ömer İLGEÇ)
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