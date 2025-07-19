GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Vekili Abiş’ten KO-MEK yaz kurslarına ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, KO-MEK’in yaz kurslarını ziyaret etti. Anne-çocuk atölyesinde miniklerin yaptığı el becerilerini yakından inceleyen Abiş, aşure dağıtımına da eşlik etti.

Başkan Vekili Abiş'ten KO-MEK yaz kurslarına ziyaret

19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:58

 ABİŞ’TEN KURS MERKEZLERİNE ZİYARET

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdama katkıda bulunan, sanatkâr yetiştiren ve kursiyerin kişisel gelişimini sağlayan KO-MEK, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz döneminde de kurs merkezlerini sık sık ziyaret ederek kursiyerler ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, son olarak İzmit Tepeköy ve Başiskele Karşıyaka kurs merkezlerine konuk oldu. Başkan Vekili Abiş’e Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da eşlik etti.

 

ANNE VE ÇOCUKLAR AYNI ATÖLYEDE

Ev becerileri atölyelerinden anne çocuk atölyesine kadar birçok dalda eğitim veren KOMEK’in Tepeköy ve Başiskele Karşıyaka şubelerini ziyaret eden Başkan Vekili Abiş, kursiyerlerle birlikte aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Kursiyerlerin memnuniyetlerini dinleyen Abiş, “Aile Yılı” kapsamında kurulan ve büyük ilgi gören anne-çocuk atölyelerindeki el becerilerini yakından takip etti.

 

BİNLERCE KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

30 Haziran’da başlayan KO-MEK kursları yaz dönemi 25 Temmuz’da sona erecek. Yaz döneminde açılan ev becerileri atölyesi, anne çocuk atölyesi ve Kur’an-ı Kerim kurslarında toplam 5 bin 554 kursiyer eğitim görüyor. Dönem sonunda tüm kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor
Ekiplerimize güvenin deniz sezonunu huzurlu geçirelim Ekiplerimize güvenin deniz sezonunu huzurlu geçirelim
Karamürsel Ereğli Mahallesi’nde yeni yol konforu Karamürsel Ereğli Mahallesi’nde yeni yol konforu
Gebze’de yeni trafik dolaşım planı hayata geçiyor Gebze’de yeni trafik dolaşım planı hayata geçiyor
Esnafımızla her zaman omuz omuzayız Esnafımızla her zaman omuz omuzayız
Yangında zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği Yangında zarar gören çiftçilere gübre ve tohum...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor
Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisi kazandırmak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı...

Haberi Oku