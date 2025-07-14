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Başkan Vekili Abiş’ten, KO-MEK’te aşure ikramı

İzmit Mehmet Ali Paşa KO-MEK Kurs Merkezi Yaz Dönemi Kurslarını ziyaret eden Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, kursiyer ve çocuklara aşure ikramında bulundu

Başkan Vekili Abiş'ten, KO-MEK'te aşure ikramı

14 Temmuz 2025 Pazartesi 12:03

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, KO-MEK Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezindeki yaz dönemi kursiyerleri ile bir araya geldi. Başkan Vekili Abiş, yakından ilgilendiği ve hoş sohbet ettiği kursiyer ve atölyelere katılan çocuklara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram etti.

 

BERNA ABİŞ, AŞURE İKRAMINDA BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, KO-MEK’in Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Ev Becerileri ve Anne Çocuk Atölyeleri ile Yaz Kur’an-ı Kerim Kurslarında eğitim alan kursiyer ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Vekili Abiş, ortaya çıkarılan birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerin yapılışını izledi. Kursiyer ve çocuklarla sohbet eden Başkan Vekili Abiş, ziyaretin sonunda merkezde eğitim alan kursiyerlere aşure ikramında bulundu.

 

EĞİTİMLER YAZ DÖNEMİNDE DE DEVAM EDİYOR

30 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KO-MEK Yaz Dönemi Kurslarında Ev Beceri Atölyesi içerisinde; mutfak, giyim, kişisel bakım, tamir, takı yapımı, geri dönüşüm, el sanatları ve isteğe bağlı bilişim/dil kursları, Anne Çocuk Atölyesinde; Türk kültürünü tanıtıcı, okul öncesi eğitim ilkelerine uygun etkinlikler, Yaz Kur’an-ı Kerim Kursunda; Kur’an okuma, tecvid, temel dini bilgiler ve ahlaki değerler eğitimleri veriliyor. KO-MEK’in yaz etkinliklerinde 5 bin 554 kişi, Kocaeli genelinde eğitimlerden yararlanıyor.

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