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Bayram boyunca ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, 06-09 Haziran tarihleri arasını kapsayan Kurban Bayramı’nda otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz hizmet verecek.

Bayram boyunca ulaşım ücretsiz

04 Haziran 2025 Çarşamba 09:47

 BÜYÜKŞEHİR DUYURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 06-09 Haziran tarihleri arasında kent içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 06 Haziran Cuma günü ile bayramın son gününe denk gelen 09 Haziran Pazartesi günü 24.00’e kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

 

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları e-komobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak.

 

BU 4 HAT ÜCRETLİ
Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı, Hat 700 ve Hat 800CK ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

(Erkan ERENLER)

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