Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Bu kapsamda mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

SAAT BAŞI ARAÇ KALDIRILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti verecek. Mezarlıklara Batı Terminali’nden sabah saat 09.00’dan itibaren saat 16.00’ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.

SERVİS GÜZERGÂHLARI

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar, Batı Terminali’nden kalkacak servisler ile mezarlığa ulaşacak. Buna göre servis; Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi- Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü)-Yeni Turan ve Bağçeşme güzergâhını izleyecek. Asri ve Kent Mezarlığı’na gidecek vatandaşlar için ise Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi Santral-M. Ali Paşa-Üçyol-Eski İstanbul Yolu İzmit Kent - Baki Komsuoğlu Bulvarı- Kurtuluş Bulvarı - Kent Mezarlığı güzergâhı kullanılacak.



(Erkan ERENLER)