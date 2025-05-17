banner1142
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beyaz Kalpler öğrencilerinden örnek davranış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Gölcük’te düzenlenen “Engelsiz Bahar Şenliği’nde” stant açtı. Özel öğrenciler, vatandaşlara cam boncuk atölyesinde ürettikleri ürünleri hediye ederken, pastacılık bölümünde eğitim alan öğrenciler de en güzel pastalarını katılımcılara ikram etti.

Beyaz Kalpler öğrencilerinden örnek davranış

17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:41

 EL EMEĞİ ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Engelsiz Yaşam Derneği’nin her yıl Engelliler Haftası’nda düzenlediği “Engelsiz Bahar Şenliği’ne” destek veriyor. Bu bağlamda Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bu şenlikte stant açtı. Cam boncuk atölyesi öğrencilerinin derslerde hazırladığı el emeği göz nuru ürünler engelli vatandaşlara hediye edilirken, pastacılık bölümü ürünleri de şenlik sırasında vatandaşlara ikram edildi.

 

MESLEKİ BECERİLER KAZANDIRILIYOR

Çeşitli nedenlerle örgün eğitime ara vermek zorunda kalan gençlere mesleki eğitim ve hobi atölyeleriyle destek veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, bir yandan öğrencilere mesleki beceriler kazandırırken bir yandan da toplumu ilgilendiren konularda duyarlılık aşılamaya devam ediyor. Bu amaçla merkezde öğrencilerin yaptığı pastalar, yemekler ve el emeği ürünler çeşitli etkinliklerde değerlendiriliyor.

 

ŞENLİĞE KATILIM YÜKSEK OLDU

Engelsiz Bahar Şenliği’nde stant açan Beyaz Kalpler öğrencileri, 1 ay boyunca cam boncuk atölyesinde yaptıkları ürünleri engelli vatandaşlara hediye etti. Öğrencilerin ellerinden ikramlarında stantta yer bulduğu etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, çok sayıda STK ve vatandaş katılım gösterdi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN...
19 Mayıs’ta Kocaeli’nde ulaşım ücretsiz 19 Mayıs’ta Kocaeli’nde ulaşım ücretsiz
Başkan Büyükakın: “Özel eğitim sınıf sayısını 336’ya çıkarıyoruz” Başkan Büyükakın: “Özel eğitim sınıf sayısını...
Kent Konut’tan Kartepe’ye yeni konut projesi Kent Konut’tan Kartepe’ye yeni konut projesi
19 Mayıs coşkusu Cumhuriyet Bulvarı'ndan başladı 19 Mayıs coşkusu Cumhuriyet Bulvarı'ndan başladı
Darıca’da özel bireylere afet ve tatbikat eğitimi Darıca’da özel bireylere afet ve tatbikat eğitimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI...
Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün...

Haberi Oku