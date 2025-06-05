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Beylikbağı Güzide Sosyal Tesisin İnşaatı Tüm Hızıyla Sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Parkı içerisinde yapımına başlanan Güzide Sosyal Tesislerinde çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor.

Beylikbağı Güzide Sosyal Tesisin İnşaatı Tüm Hızıyla Sürüyor

05 Haziran 2025 Perşembe 09:53

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde sürdürülen proje kapsamında, bölgeye modern bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor. 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan Güzide Beylikbağı Sosyal Tesisi, içerisinde yer alacak kafe, restoran, açık otopark ve dinlenme alanlarıyla bölge halkına hizmet verecek.

BEYLİKBAĞI’NA DEĞER KATACAK

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Beylikbağı mahallemize yakışır, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek nezih bir ortamı hayata geçiriyoruz. Tesisin inşasında önemli aşamalar geride kaldı, çok yakında tamamlanarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

SOSYAL YAŞAMIN YENİ MERKEZİ OLACAK

Vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, ailelerin güvenle zaman geçirebileceği bir mekan olarak tasarlanan Güzide Sosyal Tesisi, aynı zamanda bölgedeki sosyal yaşamın da merkezi olmayı hedefliyor. Alanda yürütülen peyzaj ve çevre düzenlemesi.

(Ömer İLGEÇ)
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