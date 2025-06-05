Beylikbağı Güzide Sosyal Tesisin İnşaatı Tüm Hızıyla Sürüyor

BEYLİKBAĞI’NA DEĞER KATACAK
Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Beylikbağı mahallemize yakışır, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek nezih bir ortamı hayata geçiriyoruz. Tesisin inşasında önemli aşamalar geride kaldı, çok yakında tamamlanarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
SOSYAL YAŞAMIN YENİ MERKEZİ OLACAKVatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, ailelerin güvenle zaman geçirebileceği bir mekan olarak tasarlanan Güzide Sosyal Tesisi, aynı zamanda bölgedeki sosyal yaşamın da merkezi olmayı hedefliyor. Alanda yürütülen peyzaj ve çevre düzenlemesi.
(Ömer İLGEÇ)