Bilim Şov, 23 Nisan’a renk kattı

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan şenlikleri kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alan Bilim Şov ekibi, eğlenceli ve şaşırtıcı deneyleriyle herkesi eğlendirdi, 23 Nisan’a renk kattı.

KOCAELİ, ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı festival havasında kutlamaları için muhteşem bir program hazırladı. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ‘Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri’nde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Özel gösteriler, renkli atölyeler, spor etkinlikleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar, sahne şovları ve bilim dolu etkinliklerle çocuklara yıllarca unutamayacakları bir 23 Nisan anısı yaşatan Kocaeli Büyükşehir, kentin dört bir yanını çocuk sesleriyle şenlendirdi.

EĞLENEREK ÖĞRETEN BİLİM ŞOV GÖSTERİSİ

Kılavuz Gençlik, coşku dolu 23 Nisan şenliklerinde birbirinden eğlenceli atölye etkinlikleri ve Bilim Şov gösterileriyle çocuklara hem bilimi sevdirdi hem de eğlenirken öğretti. Bu yıl 5 güne yayılan kutlamalarda Performans Sahne’de her gün çocuklara gösteriler düzenleyen Bilim Şov ekibi, bilime dayalı eğlenceli ve şaşırtıcı deneylerle 23 Nisan şenliklerine renk katmayı başardı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı Bilim Sahnesi’nde köpük patlaması, sıvı azotla basınç deneyleri top patlaması, bulut deneyi ve devasa alevler deneyi gibi çocukların oldukça ilgisini çeken gösteriler yapıldı. Gösterinin sonunda Bilim Şov ekibi çocukların bayramını kutlarken, aileler de etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)