Bilinçli gençlik, güvenli şehir

Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve bilinçli bir kent inşa etme hedefiyle toplumun her kesimine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle gençlere yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenledi.

GENÇLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine yönelik düzenlenen eğitimde deprem, sel, yangın ve heyelan gibi çeşitli afet türleri detaylı şekilde ele alındı. Eğitim yoğun katılımla gerçekleşti.

AFET ÖNCESİ, ANI VE SONRASI BİLGİLENDİRMESİ

Programda afet öncesi hazırlıklar, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası ilk müdahale konularında gençlere kapsamlı bilgiler sunuldu. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezleri bünyesinde yürütülen eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle gençlerin afet bilinci ve gönüllülük farkındalığı destekleniyor.

GENÇLERLE PROJE VE FİKİR PAYLAŞIMI

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın uzman eğitmenleri tarafından yürütülen sunumlarda, gençlerin afet öncesi ve sonrası süreçlerde topluma rehberlik edebilecek bilgi ve donanıma sahip olması gerektiği vurgulandı. Eğitim boyunca gençlerin aktif katılımı sağlanarak farkındalık artırıldı. Gençlik Meclisi üyeleri, afetlerle ilgili toplumsal farkındalık yaratacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

HEDEF GÜVENLİ VE HAZIR KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturma hedefiyle yalnızca kurum içi değil, toplum tabanlı eğitimlere de öncelik veriyor. Katılımcı ve bütüncül bir vizyonla sürdürülen çalışmalar, gençlerin sürece dâhil edilmesini kritik bir adım olarak değerlendiriyor.

BİLİNÇLİ TOPLUM, DİRENÇLİ ŞEHİR

Gençler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dâhil toplumun tüm kesimlerine yönelik yapılan bilinçlendirme faaliyetleriyle sosyal dayanıklılık artırılmaya çalışılıyor. Daire Başkanlığı, bu eğitimlerle afetlere hazırlıklı, müdahale kapasitesi yüksek ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı; ayrıca gönüllülük ve katılım kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor.



(Erkan ERENLER)