Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, anneliğin bir toplumu, bir medeniyeti inşa etmek olduğunu vurgulayarak, “Bir annenin yüreği, bütün bir insanlığın sığınağıdır. Mutlu şehir Kocaeli idealimizi, mutlu ailelerle; mutlu ailelerimizi ise annelerin huzur ve mutluluğu üzerine kuruyoruz. Bizlerin ilk dostu, ilk öğretmeni, ilk dua kapısı annelerimizin duası ve dirayetiyle geleceğimizi inşa ediyoruz” dedi.

Annelerin toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek ve hayatın her alanında daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla pek çok proje hayata geçirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projemizle kadınlarımızın sosyal, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimine destek oluyor; şehir yaşamının merkezine anneleri yerleştiriyoruz. Fiziksel aktiviteden eğitim programlarına, okul öncesi sınıflardan danışmanlık hizmetlerine kadar pek çok başlıkta hizmet sunarak Kocaeli’yi bir 'Anne Şehir'e dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Anneliğin dünyanın her yerinde aynı olmadığını, bazı coğrafyalarda anneliğin bir kahramanlık ve direniş biçimine dönüştüğünü ifade eden Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Bugün dünyanın birçok yerinde çocuklar, annelerinin dizinin dibinde neşeyle büyürken; Gazze’de, Refah’ta, Doğu Türkistan’da annelik, sabrın ve inancın en ağır imtihanıdır. Biz çocuklarımız defterini kaybetmesin diye isim yazarken, Gazzeli anneler çocuklarının bedenleri karışmasın diye kollarına isim yazıyor. Biz kahvaltı hazırlarken, onlar açlıktan ölmeyen bir evlat için dua ediyor. Ve biz gülüşlerini izlerken çocuklarımızın, onlar yavrularını kefenliyor. Bugün bu vesileyle bir kez daha haykırıyoruz: Veyl olsun anneliği kanla sınayan zalimlere! Kahrolsun siyonizm ve onun iş birlikçilerine!

İşte bu yüzden diyoruz ki; Anneliğin adı en çok Gazze’de kahramanlıktır. Selam olsun anneliği direnişe, adanmışlığa ve davaya dönüştüren tüm Filistinli kadınlara. Selam olsun yüreğindeki sarsılmaz imanla Mescid-i Aksa’ya annelik yapan, gözyaşını sabra, sızısını duaya dönüştüren yüce annelere…”

Başkan Büyükakın mesajında, anneliği sadece bugünün değil, insanlık tarihi boyunca bir medeniyet taşıyıcısı olarak gören anlayışa da atıf yaptı: “Hazreti Hacer’in duasında suya dönüşen tevekkülünü, Hazreti Meryem’in iffet ve teslimiyetini, Nene Hatun’un, Kara Fatma’nın vatan aşkını, Zübeyde Hanım’ın millet yetiştiren dirayetini unutmadık. Onlar bu milletin direncini, anneliğin asli ruhuyla yoğurmuş kadınlardır.

Bugün de Ailem Kocaeli Buluşmaları, Mutlu Şehir Okulları, Kadın Çalıştayları, Anne Şehir Merkezleri ve Lokomotif Çocuk Köyü gibi projelerle kadınlarımızın, annelerimizin yanında olmaya, onların gücünü şehrimizin her köşesinde hissettirmeye devam ediyoruz.”

Başkan Büyükakın, mesajının sonunda tüm annelere şu cümlelerle seslendi: “Evladının gözlerine baktığında ömrünün yorgunluğunu unutan, bir tebessümle bin acıya direnen tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Başta evlatlarını vatan uğruna toprağa veren aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere; dualarıyla milletimize istikamet çizen tüm annelerimizin Anneler Günü’nü hürmetle kutluyorum.

Ve Rabbimden niyaz ediyorum. Başta Gazze olmak üzere, yeryüzünün neresinde olursa olsun zulüm altında anneliği yaşamak zorunda kalan tüm kadınlara rahmet, selamet, sabır ve zafer ikram eylesin.”



(Ömer İLGEÇ)