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Bir rampa, iki hayat; “Engelsiz Taksi” umut oluyor

Büyükşehir Belediyesi, özel donanımlı 15 adet “Engelsiz Taksi” filosuyla engelli vatandaşların sağlık, eğitim, spor ve kültürel alanlardaki hizmetlere kesintisiz ulaşımını sağlıyor. Bu anlamlı hizmet, tam 6 yıldır Yıldız ve Arzu Uğurlu kardeşlerin hayatını kolaylaştırıyor. Engelsiz Taksi sayesinde kardeşler, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine güven ve konforla seyahat ediyor.

Bir rampa, iki hayat; 'Engelsiz Taksi” umut oluyor

16 Haziran 2025 Pazartesi 10:27

 EN BÜYÜK SORUNLARI ULAŞIMDI

İzmit Sanayi Mahallesi’nde ikamet eden ve doğuştan kas hastalığı ile mücadele eden Uğurlu kardeşler, tekerlekli sandalye ile seyahat etmenin getirdiği zorlukları içtenlikle paylaştı. Yaklaşık 6 yıldır Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanan Yıldız Uğurlu, engelli bireylerin, özellikle tekerlekli sandalye kullananların en büyük sıkıntısının ulaşım olduğunu vurguladı. Engelsiz Taksinin asansörlü rampası sayesinde araçlara kolayca inip binebildiklerini belirten Yıldız Hanım, “Diğer araçlara inip binmek mümkün değilken, Engelsiz Taksinin asansörlü rampası sayesinde evimizden alınarak güvenle taşınıyoruz. Bu hizmetten son derece memnunum. Bizleri bu kolaylığı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız” dedi.

 

HER AÇIDAN BANA DESTEK OLUYOR”

Arzu Uğurlu ise, “İhtiyacı olan herkesin bu hizmetten yararlanmasını diliyorum. Engelsiz Taksi sayesinde hastaneye gidiyor, düzenli olarak fizik tedavimi alıyorum. Normal araçlara binemiyoruz, bu yüzden biz iki kardeş 6 yıldır Engelsiz Taksi kullanıyoruz” dedi. 19 yaşından beri tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Arzu Hanım, hayatlarını kolaylaştıran Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

 

TALEP İÇİN 153’Ü ARAMAK YETERLİ

Engelsiz Taksi hizmeti; sağlık, eğitim ve resmi kurumlara ulaşım taleplerini karşılamak üzere Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde randevulu sistemle sunuluyor. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların hayatını kolaylaştıran Engelsiz Taksi, vatandaşları istedikleri noktadan alarak, hastaneler, diyaliz ve fizik tedavi merkezlerine konforlu ve güvenli şekilde ulaştırıyor. Bu özel hizmetten yararlanmak için 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak kolayca randevu alınabiliyor.

(Erkan ERENLER)

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