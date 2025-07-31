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Bisiklet yolu çizgileri yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığı detaylı çalışma çerçevesinde bisiklet yollarının çizgilerini yeniliyor. Yapılan çalışma, bisiklet kullanıcılarına daha güvenli sürüş imkânı tanıyor.

Bisiklet yolu çizgileri yenileniyor

31 Temmuz 2025 Perşembe 09:49

 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YENİ BİR ADIM

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bisiklet yollarının çizgilerini yenileyerek bisikletli ulaşımı daha güvenli ve rahat hale getiriyor. Bu çalışma, bisiklet kullanıcılarının şehir içindeki seyahatlerini daha konforlu yapmalarını sağlıyor. Yenilenen bisiklet yolu çizgileri, trafikteki bisiklet kullanıcıları için daha güvenli bir alan oluşturuyor. Bisiklet yolları, daha belirgin ve araçlardan ayrı bir şekilde düzenlenerek olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

KONFORLU VE GÜVENLİ BİR KOCAELİ

Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarının yenileyerek çevre dostu ulaşım seçeneklerini teşvik ediyor. Bisiklet yolu çizgilerinin yenilenmesi, Kocaeli’yi daha güvenli ve çevre dostu bir ulaşım altyapısına kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, şehirdeki ulaşımın kalitesini arttırarak bisikletli ulaşımı teşvik ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

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