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BMX Park Türkiye Şampiyonası İlk Kez Gebze’de Gerçekleşti

Türkiye’de ilk kez düzenlenen BMX Park Türkiye Şampiyonası, Gebze’de büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun kararıyla Gebze’nin ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona, Gebze Belediyesi tarafından inşa edilen Kakanj Kaykay Pisti'nde yapıldı.

BMX Park Türkiye Şampiyonası İlk Kez Gebze'de Gerçekleşti

16 Haziran 2025 Pazartesi 15:08

 Gebze, bu önemli organizasyonla Türkiye BMX tarihinde bir ilke imza atarken, şampiyona kapsamında milli takım seçmeleri de gerçekleştirildi. Bu yönüyle yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda Türk bisiklet sporu adına önemli bir adım olarak kayda geçti. Şampiyonaya ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve sporseverler katıldı.

GEBZE’DE İKİ KAYKAY PİSTİ BULUNUYOR

Modern altyapısı ve uluslararası standartlara uygun yapısıyla dikkat çeken Kakanj Kaykay Pisti, Türkiye'de böyle bir organizasyonun yapılabileceği nitelikteki sayılı tesislerden biri olarak öne çıktı. Bu özelliklere sahip Gebze’de iki kaykay pisti bulunuyor. Gebze’nin spor altyapısına yapılan yatırımların somut bir sonucu olarak gerçekleşen bu organizasyon, hem sporseverlerden hem de katılımcılardan tam not aldı.

FEDERASYONDAN BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Şampiyona öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman” Gebze’de bulunmaktan ve böylesine bir şampiyonayı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle gençlere yönelik bu tarz sporlara yönelik böyle bir alanı gençlere kazandırmış olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e de Federasyonum adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İSTEDİ BİZ YAPTIK

Başkan Büyükgöz de yaptığı selamlama konuşmasında “ Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu anlamda gayretimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Bu gün burada bulunduğumuz kaykay pistimiz genlerimizin talepleri doğrultusunda hayata geçirilmiş bir alan. Gençlerimizin daha konforlu ve güvenli bir şekilde bu sporları icra edebilmeleri için Gebze’mize iki adet kaykay pisti kazandırdık. Bir anlamda gençler istedi biz yaptık. Federasyonumuzun Türkiye de ilk olma özelliği taşıyan ve milli takım seçmeleri ölçeğinde ki bu şampiyonayı da Gebze’de yapmak istemeleri bizleri oldukça memnun etti. Ben bütün katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GEBZE’DEN BİRİNCİ VAR

Şampiyonda 3 kategoride yarışan sporcular arasında Gebze’den iki sporcu dereceye girdi. Türkiye’nin dört biryanında sporcuların katıldığı şampiyona da Yıldız Erkekler kategorisinde Gebze’den katılan Rafet Efe Vatansever birinci oldu. Aynı zamanda Genç Erkeler Kategorisinde ikinci olan Mert Efe Kul’da Gebze’den katılan sporcular arasında dikkat çekti. Sporcular dereceye girebilmelerinde antrenman yapabilecekleri böyle bir parkın olmasının büyük önemi olduğunu ifade etti.  

MİLLİ TAKIM İÇİN BİR ADIM

Şampiyonanın Milli Takım seçmeleri düzeyinde olması şampiyonanın önemini artırımken dereceye giren sporcular Milli Takım için önemli bir adım atmış oldu. Dereceye giren sporculara kupalarını takdim edene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sporculara başarılarının devamını diledi. Elit Erkekler Kategorisinde birinci İsmail Emre Dalgıç, ikinci Evren Altuğ Cevdet, üçüncü Murat Aydemir, Genç Erkelerde birinci Tuna Özdemir, ikinci Mert Efe Kul, üçüncü Demir Yüksek, Yıldız Erkelerde birinci Rafet Efe Vatansever, ikici Barış Hatip, üçüncü Bora Tuğan oldu.

(Erkan ERENLER)

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