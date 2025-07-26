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Bu atölyede çocuklara özgüven aşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen etkinlikleriyle ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anne Şehir Merkezi Manolya’da çocukların öz güven gelişimini desteklemeye yönelik özel bir atölye gerçekleştirildi.

Bu atölyede çocuklara özgüven aşılanıyor

26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:27

 PSİKOLOG REHBERLİĞİNDE YOLCULUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine önem veren projeleri birer birer hayata geçiriyor. Bu bağlamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezi Manolya, çocukların öz güven gelişimini desteklemeye yönelik özel bir atölye etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Atölye, Psikolog Eda Nur Yıldırım rehberliğinde, 6-8 yaş grubu çocuklar ve annelerinin katılımıyla düzenlendi. Atölye kapsamında çocuklar kendi becerilerini keşfederek, anneleriyle güvenli bir bağ kurma yolculuğuna çıktı.

 

EĞLENCELİ İÇERİKLERLE ÖĞRENME

Katılımcılar, “Ben yapabilirim” duygusunu yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Programda ayna çalışmaları, anne-çocuk iş birliğiyle gerçekleştirilen ayna konuşmaları ve psikolojik rehberlik eşliğinde yapılan grup sohbetleri yapıldı.  Atölye sonunda çocuklara “Ben Yapabilirim Sertifikası” verildi. Bu özel atölye, çocukların kendine güvenen, cesaretli ve girişken bireyler olarak gelişmesini, ebeveynlerin ise destekleyici ve yüreklendirici bir yaklaşımı benimsemelerini amaçladı.

 

ANNELERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Etkinlik sonunda görüşlerini paylaşan katılımcı anneler, atölyeyi oldukça faydalı bulduklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın kendilerine güvenmesi için böyle etkinliklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Hem birlikte zaman geçirdik hem de çocuklarımızı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Ayna çalışmasında çocuklarımızın kendilerini anlatışını görmek bizleri duygulandırdı. Bu deneyimi birlikte yaşamak gerçekten çok özel oldu” dediler.

(Erkan ERENLER)

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