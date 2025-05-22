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Bu etkinlik çocuklara dijital farkındalık kazandırıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlattığı “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği, cami içerisinde kurulan sıcak atmosferde çocuklara dijital farkındalık kazandırıyor. Ünlü YouTuber Sertaç Güngör’ün katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda çocuklar, eğitici ve ilgi çekici sohbetlerle karşılanıyor.

Bu etkinlik çocuklara dijital farkındalık kazandırıyor

22 Mayıs 2025 Perşembe 10:48

 DARICA’DAN İZMİT’E ÇOCUKLARLA BULUŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Sertaç Abi’ olarak bilinen sosyal medya dünyasının sevilen ismi Sertaç Güngör’ü Kocaelili çocuklarla ile buluşturmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, çocukları ekran başından uzaklaştırarak, dijital dünyaya dair bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Darıca Eyüboğlu Merkez Camii’nden başlayan etkinlik, bugüne kadar sırasıyla Dilovası Diliskelesi Merkez Camii, Çayırova Merkez Camii, Derince Yeni Merkez Camii ve İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde devam etti. Her ilçede ikindi namazının ardından cami içerisinde gerçekleşen programlara çocuklar büyük ilgi gösterdi. Ailelerin de yakından takip ettiği etkinliklerde çocuklara yönelik sıcak ve içten bir ortam oluşturuldu.

 

DİJİTAL DÜNYADA BİLİNÇLİ OLMAYA VURGU YAPILDI

İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde çocuklarla bir araya gelen Sertaç Güngör, dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekti. Oyun tercihlerinde bilinçli olunması, boykot çağrısı yapılan içeriklerden uzak durulması ve ekran süresinin dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Güngör, bu süreçte çocukların ailelerini dinlemeleri ve yönlendirmelerine kulak vermeleri gerektiğini de hatırlattı. Genç yaşta dijital farkındalık kazanmanın önemine değinen Güngör, çocuklardan gelen soruları da tek tek yanıtladı.

 

YENİ BULUŞMALAR YOLDA

“Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği 24 Mayıs Cumartesi günü Körfez Yeni Yalı Merkez Camii’nde, 25 Mayıs Pazar günü Başiskele İbrahim Hakkı Hz. Camii’nde ve 31 Mayıs Cumartesi günü Gölcük Tevfik Hoca Camii’nde devam edecek. Kocaeli’nin farklı ilçelerinde sürecek bu özel program, çocuklara dijital dünyanın kapılarını bilinçli bir şekilde aralamayı sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)

 

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