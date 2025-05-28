Bu hatta ücret gittiğiniz mesafe kadar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda hayata geçirdiği uygulamalarla yolcu memnuniyetini artırıyor. Bu kapsamda hızlı ve konforlu ulaşım ağı olan Hat 41K, “Gittiğin Kadar Öde” sistemi ile 18 metre körüklü araçlarla vatandaşlara keyifli ve ekonomik yolculuk sunuyor. 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan Hat 41K’da vatandaşlar, gittiği mesafe kadar ücret ödüyor.

HAT 41K’DAN VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

“Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir seyahat etmelerine imkân sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşım sağlayan Hat 41K’yı hizmete almıştı. Kent trafiğinin rahatlamasında büyük öneme sahip olan dev ulaşım hamlesi vatandaşların seyahat etmelerinde birçok kolaylığı beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, her yönüyle kusursuz işleyen Hat 41K’dan çok memnun olduklarını belirtiyor.

4 İLÇEYE KESİNTİSİZ HİZMET İMKANI

4 ilçeyi birbirine bağlayan Hat 41K’nın en önemli özelliği gidilen durak kadar ödeme yapılması. Hat 41K’da ücret, biniş yapılan durak ile iniş yapılan durak arasındaki mesafeye göre alınıyor. Durak harici kalan miktar, duraklarda bulunan cihazlardan karta iade ediliyor. Öte yandan 41K hattı ile ilçe içi ring hatlara ulaşım daha kolay. Ayrıca ilçeler arası Umuttepe ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ücretsiz-tamamlayıcı aktarma avantajı imkanı tanınıyor.

ÜCRET GİTTİĞİNİZ MESAFE KADAR

Hat 41K gidiş 35, dönüş 40 durak ve toplam 40 kilometre tek yön uzunluğuna sahip. Gidiş ve dönüşün 10 bölgeden oluştuğu güzergâhlarda her bölge içine tanımlanmış duraklar bulunuyor. Biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle iniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölge arasında ücretlendirme hesaplaması yapılıyor. Otobüs içindeki cihaza kart okutulduğunda, binilen bölgeden son bölgeye kadar belirlenen ulaşım ücreti ‘Kocaelikart’ içindeki bakiyeden bloke ediliyor. Otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazına kart okutulduğunda, sadece gidilen bölgenin ücreti alıyor, geriye kalan miktar ise karta iade ediliyor.

BU GÜZEL HİZMET HEREKE’YE KADAR UZATILDI

Büyükşehir Belediyesi, Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan 41K’nın yeni güzergâhı ihtiyaç ve talep üzerine Hereke’ye kadar uzattı. Ulaşımda büyük kolaylık ve konfor sağlayan 41K, vatandaşların Hereke’ye kadar ulaşım hizmeti almasını sağlıyor. Hereke’den Kartepe güzergâhına; Körfez İlçesi; Hereke Terminali 1, Hereke Dörtyol 2, Kocaeli Üniversitesi Hereke Borusan Kampüsü 1, Kınay Caddesi Ayna Durağı, Hereke Tekel D-100, Şirinyalı Yalıkent, Kirazlıyalı Okul, KOÜ Yabancı Diller Kampüsü 1, Körfez Belediyesi, Körfez Kaymakamlık, Körfez Diş Hastanesi, Tütünçiftlik Merkez 3, 95 Evler, Derince İlçesi; Derince 60 Evler, Derince 44 Evler 2, Derince Geçit 2, Çenesuyu Kaşık Üst Geçit, İzmit İlçesi; Şirintepe Üst Geçit 1, SGK İl Müdürlüğü D100, Eğitim Kampüsü 1, Seka Devlet Hastanesi D-100 1, Yenidoğan D-100 1, Seka, Adnan Menderes D-100, Yeni Cuma Doğu, Valilik D-100, Kandıra Sapağı 1, Yahya Kaptan Güney Yanyol, Kartepe İlçesi; Pakmaya, Mobilyacılar Sitesi D-100 Karayolu, Kartepe İstasyon 1, Askeriye Sapağı 1, Gazoz, Çelik Halat Üst Geçidi 1, Özdilek D-100 1 durakları ile hizmet veriliyor.

KARTEPE’DEN HEREKE’YE KADAR OLAN DURAKLAR

Kartepe’den Hereke’ye uzanan güzergâhın durakları ise şu şekilde: Kartepe İlçesi; Özdilek D-100, Çelik Halat Üst Geçidi, Gazoz 1, Kartepe İstasyon, Askeriye Sapağı, Mobilyacılar Sitesi D-100 Karayolu 1, Sabancı Köprülü Kavşağı, İzmit İlçesi; Yahya Kaptan Kuzey Yanyol, Akçakocabey, Kocaeli Valiliği, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü, Esnaf Kefalet, Fevziye Kuzey Yanyol 1, Orduevi, Yenidoğan D-100, Seka Devlet Hastanesi D-100, İzmit Lisesi D-100, Kuruçeşme Işıklar, Şirintepe Üst Geçit, Derince İlçesi; Çenesuyu Kaşık 1, Derince Geçit 1, Derince 44 Evler 3, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü, Körfez İlçesi; 95 Evler Kavşak, Tütünçiftlik Merkez, Körfez Diş Hastanesi 1, Alt Geçit 2, Körfez Üst Geçit, Körfez Belediyesi 1, Yarımca Ortaokulu, Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Körfez Kampüsü, Kirazlıyalı Muhtarlığı, Şirinyalı Gündüz Caddesi, Şirinyalı, Şirinyalı Üç Evler 1, Hereke D-100, Hereke Tekel, Kocaeli Üniversitesi Hereke Borusan Kampüsü, Hereke Dörtyol, Hereke Terminali.

ÜCRETSİZ VE TAMAMLAYACI AKTARMA

KÖRFEZ İLÇESİNDE;

161 - Seramik-Şehiriçi – Hacıosman - Çamlıtepe-Körfezkent - Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Esentepe-Yeni Yalı - 95 Evler

181 - Aşağı Hereke - Küllük – Kışladüzü - Aşağı Hereke

182 - Aşağı Hereke – Kışladüzü - Yukarı Hereke

192 - Hereke - Tavşancıl Kayapınar

DERİNCE İLÇESİNDE;

102 – Mersincik – Yenikent - Sopalı - Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

103 - 60 Evler – Sopalı – Yenikent – Çınarlıkent – Çenesuyu - Kipa AVM

İZMİT İLÇESİNDE;

20 - Batı Terminali - Gültepe-Umuttepe

SH1 - Batı Terminali - Şehir Hastanesi

HAT 41K’NIN ÜCRET TARİFELERİ ŞÖYLE;



(Erkan ERENLER)







