Bu radar çok farklı

Darıca Belediyesi, yerel yönetimde katılımcılığı artırmak ve halkın talep ve ihtiyaçlarını teknolojiyle buluşturmak amacıyla yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. “Vatandaş Radarı” adı verilen uygulama ile Darıcalılar, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen QR kodlar sayesinde belediye anketine cep telefonlarından kolayca ulaşarak görüşlerini paylaşabiliyor.

Darıca Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların görüş ve önerilerini dinlemek için örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdi. ‘Vatandaş Radarı’ uygulamasıyla ilçenin farklı noktalarına QR kodlu trafik levhaları asıldı.

ÖRNEK BİR UYGULAMA

Duraklar, işlek caddeler ve Çınaraltı Meydanı gibi vatandaşların sık sık uğradığı noktalardaki QR Kodlu uyarı levhalarını gören ve ankete katılmak isteyen vatandaşlar, QR kodları telefon kameralarıyla okutarak anket ekranına ulaşabiliyor. Türkiye’de örnek gösterilebilecek bu uygulama sayesinde vatandaşlara klasik yöntemlerle değil, trafik levhası, billboard ve yönlendirme tabelaları üzerinden anket erişimi sağlanıyor. Yüz yüze anketler yerine dijital kolaylıkla tüm şehre yayılan bu sistem, hem hızlı veri topluyor hem de modern şehir yönetimi anlayışını yansıtıyor.

YÖNETİME KATILIMI TEKNOLOJİYLE KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşların taleplerini önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Vatandaş Radarı uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Göreve geldiğimiz günden beri her zaman vatandaşlarımızın taleplerini, beklentilerini önemsedik. Mahalle buluşmalarıyla, halk meclisleriyle sürekli vatandaşlarımızın içinde olduk ve birebir talepleri dinledik. Vatandaş Radarı projesiyle de hem bugünü değerlendiriyor hem de geleceği planlıyoruz. Hizmet kalitemizi vatandaşımızın beklentilerine göre şekillendirmek istiyoruz. Bu nedenle yüz yüze anket yerine bu kez Vatandaş Radarı uygulamasıyla QR kodlar ile her vatandaşımızın kolayca erişebileceği, teknolojik bir yöntemi tercih ettik. Her bir fikir, her bir öneri bizim için değerli. Bu nedenle herkesin ankete katılmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Vatandaş Radarı uygulamasıyla hayata geçirilen anket çalışması, vatandaşların; mahallelerindeki öncelikli sorunları, belediyeden beklentileri, yeni hizmet talepleri, genel memnuniyet düzeyi gibi başlıklardaki görüşlerini içeriyor. Geleneksel yöntemleri geride bırakan bu proje, belediyecilikte dijitalleşmenin başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Sokakta ve kaldırımda yürürken uyarı levhalarını gören vatandaşlar ise kolay erişim sağlayabildikleri bu yöntemi memnuniyetle karşıladıklarını söylediler.



(Ömer İLGEÇ)