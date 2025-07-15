Bulaşık Makinesi Bulaşıkları Buğulu ve Puslu Çıkarıyor: Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Bulaşık makinenizden çıkan bardaklar ve tabaklar bulanık, puslu ya da sanki üzerine buğulu bir tabaka yapışmış gibi mi görünüyor? Bu durum yalnızca estetik bir sorun değildir; aynı zamanda makinenin performansına, kullanılan deterjanlara ya da suyun kalitesine dair ipuçları da barındırır. İşte bu sorunun yaygın nedenleri ve etkili çözüm yolları.

Bostancı Arçelik Servisi ekiplerinden alığımız bilgiler doğrultusunda hazırladığımız yazımızı dikkatle okuyunuz.

1. Parlatıcı Eksikliği ya da Ayarsızlığı

Bulanık ve mat çıkan bulaşıkların en sık karşılaşılan sebebi parlatıcı eksikliği veya cihazda parlatıcı ayarının doğru yapılmamış olmasıdır. Parlatıcı, özellikle cam bardak ve tabakların kuruma sırasında iz bırakmadan parlamasını sağlar.

Ne Yapılmalı?

Parlatıcı haznesinin dolu olduğundan emin olun.

Ayarları üretici tavsiyelerine göre orta seviyeye getirerek yeniden test edin.

2. Yanlış Deterjan Seçimi ve Dozaj Hataları

Kalitesiz veya uygun olmayan deterjanlar, yıkama sonrası bulaşıkların üzerinde film tabakası gibi bir görüntü oluşturabilir. Aynı şekilde gereğinden fazla deterjan kullanımı da buğulu görünüme neden olur.

Çözüm Önerisi:

Kaliteli ve makinenizle uyumlu deterjanlar tercih edin.

Ambalaj üzerinde belirtilen ölçülere sadık kalın.

3. Su Sertliği Sorunu

Türkiye'nin pek çok bölgesinde musluk suyu “sert su” olarak sınıflandırılır. Sert su, içinde yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları barındırır. Bu mineraller, yıkama sırasında bulaşıklar üzerinde kalıntı bırakabilir.

Ne Yapılmalı?

Makinenizde su yumuşatma ayarı varsa, bulunduğunuz bölgeye uygun sertlik seviyesine göre ayarlayın.

Tuz haznesini kontrol edin ve gerekiyorsa bulaşık makinesi tuzu ekleyin.

4. Filtre ve Püskürtme Kollarının Temizliği

Makine içerisinde zamanla biriken kir, yağ ve kireç, filtreleri ve püskürtme kollarını tıkayabilir. Bu durumda su düzgün dağılmaz ve etkili durulama yapılamaz.

Temizlik Önerisi:

Haftada bir kez makine filtresini çıkarıp temizleyin.

Ayda bir iç temizlik yaparak, özel bulaşık makinesi temizleyici ile makineyi boş olarak çalıştırın.

5. Kurulama Problemleri

Makinenizin kurutma performansı düşmüşse, su buharı bulaşıklar üzerinde kalabilir ve soğuma sırasında buğulu bir görüntü oluşur. Özellikle düşük sıcaklıkta yıkama programları bu durumu tetikler.

Çözüm:

Daha yüksek sıcaklıklı programları tercih edin.

Makine bitiminden hemen sonra kapağı hafifçe aralayarak buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

Ne Zaman Profesyonel Yardım Almalısınız?

Tüm bu adımları uygulamanıza rağmen sorun devam ediyorsa, teknik bir arıza söz konusu olabilir. Isıtma elemanı ya da sensörlerdeki arızalar profesyonel müdahale gerektirir. Bu noktada güvenilir bir teknik servisle iletişime geçmeniz önemlidir.

Kurtköy Arçelik servisi uzman ekipleriyle buğulu bulaşık problemini kökten çözebilir. Özellikle Tuzla ve çevresinde hizmet veren Arçelik Servisi ekipleri, cihazınıza yerinde müdahale ederek sorunu kısa sürede tespit eder ve giderir.

Özetlersek

Bulaşıklarınızın puslu ya da buğulu çıkması, çoğunlukla basit ayar hataları ya da bakım eksikliğinden kaynaklanır. Ancak bazı durumlarda teknik arızalar da bu sonucu doğurabilir. Yukarıda sıraladığımız adımlar, hem sorunun kaynağını tespit etmenizi hem de çözüm üretmenizi kolaylaştıracaktır. Gerekli durumlarda profesyonel destek almaktan çekinmeyin.