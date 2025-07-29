Büyükakın açıkladı: Batı Trakya’ya destek köprüsü kurulacak

DOĞU KIŞLA'DA ANMA PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi (BTTDD), Batı Trakya Türkleri'nin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 30. yıl dönümünde anlamlı bir törenle andı. İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’ndaki Dr. Sadık Ahmet Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programına kent protokolü ve çok sayıda vatandaşımız katılım sağladı. Törenin ardından, anıta karanfil bırakıldı ve helva dağıtımı gerçekleştirildi.

DR. SADIK AHMET'İN EŞİ DE KATILDI

Anma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Salih Bıçak, merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Hasan Küçük ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ile çok sayıda vatandaşımız katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan törende konuşan Işık Sadık Ahmet, Hasan Küçük ve Yüksel Öztürk, her zaman Batı Trakya Türklerinin yanında hissettikleri Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundular.

DAVASINA ‘SADIK’ BİR KAHRAMAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasında Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet için, "Milletimizin tarihine ismini altını harflerle yazdırmış sayısız kahramanımız var. Dr. Sadık Ahmet de onlardan biri. İsmi de ne hikmetse Sadık olmuş. İnsanların isimleri kaderlerini belirliyor. Davasına sadık bir kahraman. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Onlara nasip oluyor, gerçekten inanan ve o yolda mücadele veren insanlara nasip oluyor böylesi başarılar. Yıllar geçiyor ama unutulmuyorlar, yaptıkları unutulmuyor. Batı Trakya Türklerinin kimlik davasına gerçekten inanılmaz katkılar sağladı hayatı boyunca. Öyle bir samimiyetle oldu ki, bu hayatından sonra da bu devam ediyor. Samimiyetle yapıyorsanız o atılan tohum yıllarca yeşermeye devam ediyor. Üzerine gidildikçe daha da gürleşen bir dava halini alıyor" ifadelerini kullandı.

BATI TRAKYA İÇİN İYİ NİYET KARARLARI

Batı Trakya’da düzenlenen anma programına katıldığında aynı zamanda bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Tahir Büyükakın o ziyaretlerde alınan kararları da açıkladı. Büyükakın şunları söyledi; “Bu ziyaretlerde o bölgede yapılması doğru olur diye düşündüğümüz bir takım iyi niyet kararları aldık. O bölgede Batı Trakya Türkleri'nin yaptığı tarım faaliyetlerinin kuvvetlendirilmesine yönelik seracılık faaliyetleri ile ilgili buradaki teknik ekiplerin bilgi aktarması ve seracılığın desteklenmesi ön kararını aldık. Gerek buradan bizim arkadaşlarımız gidecek, gerek ise oradan arkadaşlarımız buraya gelecek. Bu çalışmaları önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz.

EKONOMİK VARLIKLARI GÜÇLENİRİLECEK

Oradaki ekonomik hayatın güçlendirilmesi anlamında Batı Trakya Türklerinin oradaki hakim ekonomik unsur olmalarını sağlayacak bir hamlelerin gerçekleştirilmesi; mesela anonim şirketlerin burada kurularak orada oralarda yatırım yapması ve ekonomik varlığın güçlendirilmesi ile ilgili bir takım prensip kararları aldık. Başkonsolumuzu kararlı gördüm. Oradaki 3 belediyemizin teknik elemanlarının buraya gelerek eğitime tabi tutulmaları, projeler için mühendis, mimar desteği yapılması için kararlar aldık.

BALKANLARIN TAMAMI GÖNÜL COĞRAFYAMIZ

Zaten derneğimiz orada güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece Batı Trakya değil, Balkanların tamamı bizim gönül coğrafyamız. Sadece o taraf değil Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler bizim gönül coğrafyamız. Oralardaki varlığımızın güçlenmesi bizim için birer milli mesele. Her yere, belki hepsine aynı derecede olmamakla birlikte elimiz eriştiği ölçüde dokunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Bosna ve Bulgaristan’da başka çalışmalar gerçekleştirilecek.”

BÜYÜKŞEHİR, ADINI KOCAELİ’DE YAŞATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet’in adını kentte yaşatmak için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; İzmit Dr. Sadık Ahmet Lisesi'ni açtı. Bunun yanı sıra Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda adına özel inşa ettiği anıtın açılışı gerçekleştirilirken, İzmit Outlet Center ve 41 Burda AVM’yi birbirine bağlayan modern yaya üst geçidine de ‘Dr. Sadık Ahmet Üsgeçidi’ ismi verildi. Böylece Dr. Sadık Ahmet’in adı, Kocaeli’de kalıcı bir şekilde yaşatılıyor.



(Ömer İLGEÇ)