Büyükakın: “Allah razı olsun” bizim için en büyük ödül

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in Darıca ilçe sergisine katıldı. Başkan Büyükakın, hizmetler karşısında vatandaşlardan gelen bir “Allah razı olsun” duasının kendileri için en büyük ödül olduğunu söyledi.

SERGİLENEN ESERLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı sergilerinin açılışına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki KO-MEK’in Darıca ilçe sergisine de katıldı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergide birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Eşsiz eserlerin yer aldığı sergide ürünleri tek tek inceleyen Başkan Büyükakın, KO-MEK’in verdiği hizmetlere vurgu yaptı.

“GEÇMİŞİNİ BİLMEYENİN GELECEĞİ YOKTUR”

2024-2025 döneminde 91.392 kursiyerin KO-MEK’le kendini geliştirdiğini belirten Başkan Büyükakın, “Nihai maksadımız, sizlerin mutluluğu. Hizmetkârınız olmayı biz istedik. Siz emaneti teslim ettiniz, biz de ağalık, beylik yapmadan, varlık sebebimizi unutmadan hizmet etmeyi sürdürüyoruz.

Yeni yüzyılın Türkiye’sinde bambaşka ufuklara açılan bir maceramız var. Milletler 1000 yıllık hayaller kurduğunda ayakta kalabiliyorlar. ‘Geçmişini bilmeyenin geleceği yoktur’ der Şeyh Edebali. Biz geçmişten gelen değerlerle geleceği kurma gayreti içindeyiz. Bazı değerler vardır ki; milli birlik, kardeşlik, bunları bugün unutursak, yarın ‘geri gelsin’ dediğimizde gelmez. Unutursak, çorak toprak gibi kururuz. Kardeşliğimizi ve kültürel bağlarımızı kaybedersek, dünya bambaşka bir yer hâline gelir” ifadelerini kullandı.

“İYİLİK BULAŞICIDIR, YAYILIR, ÇOĞALIR”

Konuşmasının devamında, “İyiliği yaymak gibi bir sorumluğumuz var” ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, “Kötülükle mücadele zor olabilir ama iyilik de bulaşıcıdır, yayılır, çoğalır. Hacı Bayram-ı Veli der ki: “Gönlünde aşk olanın şehri gülistan olur.” Bu şehirleri güzelleştirecek olan da budur. Biz Filistin topraklarını 400 sene yönettik. Barışla, adaletle yönettik. 400 sene boyunca kan akmadı. Dünyaya insan hakları dersi verenlerin çoğu, gözlerinin önünde yaşananlara sessiz. Filistin’de çocuklar var, anneler var. Başlarına bomba yağıyor. Sadece sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli olduklarında mı insan oluyorlar? Esmer olduklarında o çocuklar çocuk değil mi? Analar ana değil mi? Biz aziz bir milletin evlatlarıyız. En zor zamanlarda bile dünyanın mazlumlarının yanında olmuş bir milletin çocuklarıyız” dedi.

“DAHA UMUT DOLU BİR DÜNYA MÜMKÜN”

Merhum yazar Alev Alatlı’nın “Türk milleti dünya nöbeti tutan bir millettir” sözünü hatırlatan Başkan Büyükakın, “Biz bu nöbeti adaletle, vicdanla tutmaya devam edeceğiz. Türkiye güçlüyse bölgede barış vardır. Biz bir ve beraber oldukça, dünyada zulüm durur. Bu sözler sadece bir konuşmanın satırları değil, milletimize duyduğumuz derin sevdanın ifadesidir. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte daha adil ve daha umut dolu bir dünya mümkün” dedi.

“KO-MEK İLE ÜRETMEYE BAŞLADIM”

Programda Türk Dünyası Öğrencileri dans gösterisi düzenledi. Gösterinin ardından KO-MEK Darıca’da giyim branşında eğitim alan Aynur Çalmaz, kursiyerler adına yaptığı konuşmada, KO-MEK ile hayatının yönünü değiştiren bir adım attığını söyledi. Daha önce çeşitli tekstil atölyelerinde çalıştığını belirten Aynur Çalmaz, “KO-MEK’te öğrendiklerimi görünce aslında tekstil alanında ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. Öğrendikçe üretmeye, ürettikçe sipariş almaya başladım. Kendime olan güvenim arttı. Şimdi sanayi tipi üretime geçtim ve artık çok daha fazla üretim yapabiliyorum. Devlet desteğiyle büyük bir atölye kurmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim” dedi.

"20 YILLIK EMEK ÜRÜN VERİYOR"

Açılışta konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 20 yıl önce başlatılan bu eğitim seferberliğinin meyvelerini verdiğini belirterek, "Siz burada ürettikçe, ekonomimize katkı sundukça biz de mutlu oluyoruz. KO-MEK’in sağladığı imkânlarla başarı hikâyeleri yazılıyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından KO-MEK bohçası yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere takdim edilerek, protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra sergiyi gezen Başkan Büyükakın, kursiyerlerden bilgi alarak eserleri inceledi. Okuma yazma öğrenen kursiyerler ile uzun süre sohbet eden Başkan Büyükakın sergi alanında bulunan çocuklarla satranç oynadı, onların okuduğu şiirlere alkışlarla destek verdi.



(Ömer İLGEÇ)