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Büyükakın, Cumaköy ve Ovacık'taki altyapı çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Cumaköy ve Ovacık Mahallesinde yapımı tamamlanan içme suyu altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, “Altyapı yatırımlarını sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına alan stratejik adımlar olarak görüyoruz” dedi.

Büyükakın, Cumaköy ve Ovacık'taki altyapı çalışmalarını inceledi

10 Temmuz 2025 Perşembe 09:41

 SAĞLIKLI, KESİNTİSİZ VE KALİTELİ HİZMET VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İSU tarafından Gebze Cumaköy ve Ovacık Mahallesinde yapımı tamamlanan içme suyu altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Sağlıklı şehirleşmenin ve kesintisiz hizmetin temelinde güçlü altyapının bulunduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bir şehrin geleceği, toprağın altına atılan sağlam temellerle şekillenir. Altyapı yatırımlarını sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına alan stratejik adımlar olarak görüyoruz. Kocaeli’de yaşayan her bir hemşehrimizin sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli hizmete erişimi bizim için önceliklidir” dedi. Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ile AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti.

 

CUMAKÖY VE OVACIK’TA NELER YAPILDI?

Öte yandan İSU tarafından Cumaköy’de yapılan çalışmalar kapsamında 1 adet içme suyu terfi merkezi ile 7.000 metre uzunluğunda içme suyu iletim hattı inşa edildi. Ovacık’ta ise 2 adet içme suyu kuyusu açılarak 6.000 metrelik iletim hattı ve 300 metreküplük içme suyu deposu hizmete alındı. Her iki bölgede bulunan 1.000 metreküplük içme suyu depoları ile hem arıtma tesisinden hem de kaynak hattından su sağlanarak kesintisiz içme suyu temini garanti altına alındı.

 

YAĞCILAR VE MOLLAFENARİ’YE MODERN ALTYAPI

Ayrıca, İSU’nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Gebze'nin Yağcılar, Mollafenari ve Kadıllı Mahallelerinde de önemli yatırımlar tamamlandı. Yağcılar Mahallesi’nde 1.000 metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu ve 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı inşa edildi. Mollafenari ve Kadıllı Mahallelerinde ise 6.500 metrelik içme suyu iletim hattı devreye alındı.

(Erkan ERENLER)

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