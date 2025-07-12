Büyükakın, gençlerle iç içe

GENÇLER VE AİLELERLE SOHBET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinin sahil kesiminde yenilenen futbol sahalarını inceledi. Büyükakın, futbol sahalarından faydalanan gençler ve aileleri ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Büyükakın’a incelemeleri sırasında Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan da eşlik etti.

“HEYECANLARINA ORTAK OLDUK”

Karamürsel sahilinde gerçekleştirdiği ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Büyükakın, “Karamürsel sahilindeki futbol sahalarında çocuklarımızla bir araya geldik, heyecanlarına ortak olduk. Ardından Karamürsel Belediyesine ait Bizim Kafe’de hemşehrilerimizle selamlaştık, sohbet ettik. Her fırsatta vatandaşımızla buluşmaya, şehrimizin her köşesini birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SAHİLE MODERN FUTBOL SAHALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karamürsel sahilindeki modern futbol sahaları ilçedeki gençlere ve vatandaşlara açık olacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında 29,8x45 metre futbol sahasında; 149,6 metre kafes tel sökülüp yenisi monte edilirken bin 341 metrekare suni çim sökülüp yerine yenisi serildi. Yeni futbol sahaları, yaz aylarında artan sahil ziyaretçileri için de alternatif bir aktivite alanı sunacak.



(Erkan ERENLER)