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Büyükakın, Gülşah’ı en acı gününde de yalnız bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’nın babasının cenazesine katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Büyükakın, Gülşah'ı en acı gününde de yalnız bırakmadı

21 Haziran 2025 Cumartesi 09:48

 YAZICI AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’yı acı gününde yalnız bırakmadı. Gülşah’ın organ yetmezliğinden hayatını kaybeden 61 yaşındaki babası Şenol Yazıcı’nın cenaze namazı Derince Çınarlı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına katılan Başkan Büyükakın, Gülşah ve Yazıcı ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileğinde bulundu. Büyükakın aynı camiide 75 yaşındaki Derinceli Hamza Kurt’un cenaze namazına da katılarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

 

GÜLŞAH’IN HEP YANINDAYDI

Başkan Tahir Büyükakın’a olan sevgisiyle tanınan Gülşah Yağmur Yazıcı, 2019 yılında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kocaelispor maçını birlikte izlemek istediğini belirtmişti. Gülşah’ın isteğini kırmayan Başkan Büyükakın, 41 numaralı Kocaelispor forması hediye ederek isteğini yerine getirmişti. Daha sonra Gülşah ile birlikte çay içip doğum gününü kutlayan Büyükakın, mutlu gününde olduğu gibi zor gününde de Gülşah’ı yalnız bırakmadı.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A HEDİYE VERMİŞTİ

Karakalem resim çalışmalarıyla herkesin beğenisini toplayan Gülşah Yazıcı, 2017 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karakalem portesini çizmiş ve sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşmıştı. Gülşah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmiş ve yaptığı resmi hediye etme imkanı bulmuştu.

(Erkan ERENLER)

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