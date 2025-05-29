Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı Kandıra sergisinde bu önemli yapının gücünden bahsetti. Kocaeli’nde yaşayan 400 bin kadının KO-MEK ile temas kurduğunu belirten Başkan Büyükakın, “KO-MEK bu kentin en güçlü kadın örgütüdür” dedi.

SERGİ KANDIRA İLE DEVAM ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca büyük emek vererek ortaya koyduğu eşsiz ürünlerin yer aldığı sergiler Kandıra ile devam etti. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı ürünleri inceleyen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi. “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlenen sergi öncesinde, kursiyerler ve ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşadı.

ETKİNLİK MÜZİK VE DANSLA BAŞLADI

Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kandıra KO-MEK bağlama eğitmeni ve kursiyerlerinden oluşan müzik grubu, sergi öncesinde Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan konser verdi. Salonu dolduran vatandaşlar, bağlamanın ezgileriyle hem duygulandı hem coştu. Konserin ardından, Kocaeli’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler tarafından sahnelenen Kafkas Dans Gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

KÜLTÜREL KALKIMAYA KATKISI VAR

KO-MEK’in Kandıra’daki kültürel kalkınmaya katkısından bahseden Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, yerel üretimle ilgili çalışmaları anlattı. Ölmez, “KO-MEK, Kandıra için sosyalleşmeyi, kültürle ve eğitimle buluşmayı ifade ediyor. Şimdi, KO-MEK ürünlerini ilçemize gelen turistlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Kandıra ipliği üzerine çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında bu iplikleri KO-MEK kurslarımıza teslim edeceğiz ve ardından Kandıra keten bezinin üretimine geçeceğiz” dedi.

400 BİN KADIN KO-MEK İLE TEMAS KURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da KO-MEK’in katkısından bahsetti. Başkan Büyükakın şöyle dedi: “KO-MEK şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Hiçbir devlet yoktur ki büyük afetlere tek başına müdahale edebilsin. Ama yapı sivil olarak kenetlenmiş, devlet ile millet bir olmuşsa işler çok daha kolay olur. Kocaeli’nde 2 milyon nüfus var. Nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. 1 milyon kadından da 400 bini KO-MEK ile temas kurmuş. Yani KO-MEK bu kentin en güçlü kadın örgütü. Hiç böyle baktınız mı? Siz bir şey yapmak istediğinizde mutlaka yaparsınız. Bu gücü sosyal hayatın diğer alanlarına da yansıtmanızı istiyorum.

“KADINLAR VE ÇOCUKLAR BİZİM DERDİMİZ”

Filistin’deki kan ve gözyaşı yeniden akmaya başladı. Zalim İsrail oradaki çocukları ve kadınları, masum insanları öldürmeye devam ediyor. Bazen ‘size mi kaldı’ diyorlar. Bu benim derdimdir. Dünyanın neresinde çocuklar ve kadınlar mağdur oluyorsa o da benim derdimdir. Biz böyle bir medeniyetin evlatlarıyız. Umursamadığınızda yarın başınıza gelir ve sizi umursayacak kimse kalmaz. Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, nerede yardıma muhtaç insan varsa bizim derdimizdir. Bundan en iyi kadınlar anlar. Çünkü kadınlar erkeklerden daha merhametlidir.”

ÜRÜNLER TEK TEK İNCELENDİ

Konuşmanın ardından çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın protokolle birlikte sergilenen ürünleri gezdi. Ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi alan Büyükakın, kursiyerlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. KO-MEK Kandıra Sergisi, kültür, sanat, eğitim ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren güçlü bir buluşmaya sahne oldu. Ortak mirasın ışığında yol alan KO-MEK, kadınların emeği ve toplumun desteğiyle Kandıra’dan Kocaeli’ye, Anadolu’dan Orta Asya’ya uzanan bağları daha da güçlendiriyor.



(Ömer İLGEÇ)