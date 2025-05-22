Büyükakın: KO-MEK en büyük iyilik hareketinden biridir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in Gölcük ilçe sergisinde yaptığı konuşmada, “KO-MEK bu kentin en büyük iyilik hareketlerinden biridir. Şehrimizde her iki kadından birinin yolunun kesiştiği KO-MEK sadece öğreten değil, geleceği birlikte kuran yapıdır” dedi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER BEĞENİ TOPLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı sergilerinin açılışına devam ediyor. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Eşsiz eserlerin yer aldığı Gölcük ilçe sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

LİBYA’DA DOKTORDU, KO-MEK’TE KENDİNİ BULDU

Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Gölcük ilçe sergisinin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gölcük ilçe sergisinin açılışının ardından Türkmenistanlı öğrenciler yöresel dans gösterisi düzenledi. Libya’da hematoloji doktoru olarak görev yaparken ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Lina Kılıçkaya, açılışta kursiyerler adına konuşma yaptı. Libya’daki iç karışıklıktan sonra Türkiye’ye gelerek evlendiğini ifade eden Kılıçkaya, “Gölcük KO-MEK Kurs Merkezi’nde dikiş, örgü ve yabancılar için Türkçe kurslarına kayıt oldum. Artık istediğim her şeyi dikebiliyorum. Kurslar sayesinde çok arkadaşım oldu. Bizlere bu imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“KO-MEK BİZİM İÇİN AİLE YUVASI OLDU”

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın ise şunları söyledi: “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor, aynı zamanda ‘KO-MEK Bohçası’ ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, ‘KO-MEK Vefası’ ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyor. KO-MEK sizler ve bizler için bir aile yuvası oldu. Buralar hem eğitim yeri hem de rehabilite merkezi olarak sizler için hizmet etmeye devam ediyor.

“LÜTFEN GÜCÜNÜZÜN FARKINDA OLUN”

KOMEK, kimi zaman yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarımız için hayata tutunma vesilesi oldu, kimi zaman fakir sofralarına misafir oldu, kimi zaman da afet bölgelerine sağanak yağmur gibi yardım yağdırdı. Bunu 6 Şubat depremlerinde hep birlikte gördük. Filistin’i hiçbir zaman unutturmadınız, bundan sonra da unutturmayacaksınız. Burası artık en güçlü kadın STK’sı haline gelmiş durumda. Bu kentte yapılacak birçok şeyde sizin farkındalık oluşturmanız mümkün. Lütfen gücünüzün farkında olun. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan ortak mirasımızla şu anda 1500’e yakın Orta Asyalı öğrenci kentimizde eğitim görüyor.

“BU MİLLETİN GELECEĞİNİ ÖNEMSEMELİYİZ”

Huzurun bedelini kaybetmeden anlayabilmek gerekir. Bugün burada huzurla yaşayabiliyorsak, bu geçmişte gözünü kırpmadan bu topraklar için canını feda edenlerin sayesindedir. Geleceğimize sahip çıkalım ki çocuklarımız huzur içinde yaşasın. Şimdiye kadar çok güzel işler yaptınız ama şimdi çok daha fazlasını yapmalısınız. Çünkü bu milletin geleceğini önemsememek gibi bir hakkımız yok. Bu devlet, ‘bana ne’ anlayışıyla ayakta durmadı.” Gölcük Belediye Başkan Ali Sezer Yıldırım ise, “Biz büyük bir aileyiz. İlçemizdeki vatandaşlarımızın özellikle meslek sahibi olabilmesi ve aile ekonomisine katkıda bulunması bizim için çok önemli. Bu serginin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ÜRÜNLERİ TEK TEK GEZEREK BİLGİ ALDI

Konuşmaların ardından resim branşı kursiyerleri Başkan Büyükakın’a tablo hediye etti. Daha sonra KO-MEK Bohçası yakın zamanda düğünü olacak olan kursiyere hediye edildi. Ardında açılışa katılan protokol ve çocuklar hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Başkan Büyükakın, kursiyerlerle tek tek sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı.



(Ömer İLGEÇ)