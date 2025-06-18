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Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KOTO'nun üretim ve istihdam konulu toplantısına davetliydi. Şehrin gelişimi üzerine fikir alışverişleri yapılan toplantıda Derince-Kartepe arası yapımına başlanan metro projesi ilgi odağıydı.

Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:07

 İSTİHDAM İLE ORTAK AKIL ÖN PLANA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası’nın daveti üzerine Oda Meclis Üyeleriyle düzenlenen programa katıldı. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in de hazır bulunduğu programda üretim, istihdam ile ortak akıl ön plana çıktı. Buluşmada ayrıca Kocaeli’nin sanayi, ticaret ve üretim vizyonunun güçlendirilmesi açısından verimli bir istişare zemini oluştu.

 

"KALKINMA YOLCULUĞUNDA BİRLİKTEYİZ"

Kocaeli’nin sanayi ve üretim gücüne vurgu yapan Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin ekonomik dinamiklerine duyduğu güveni yineleyerek, “Şehrimizin ekonomik vizyonuna katkı sunan iş dünyamızla karşılıklı istişarelerde bulunarak ortak hedefler doğrultusunda fikir alışverişinde bulunduk. Kocaeli’nin kalkınma yolculuğunda birlikte üretmeye, birlikte büyümeye devam ediyoruz" dedi.

 

YATIRIMLAR ELE ALINDI

Toplantıda soru-cevap formatında interaktif bir oturum gerçekleşti. Kocaeli’ndeki sektörlerin geleceği ve yönelimi üzerine değerlendirmeyle beraber meslek odaları ile koordinasyonun önemi vurgulandı. Çevre yatırımları ve sürdürülebilirlik projelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Lojistik Köy projesinin detayları ve beklentilerinin de ele alındığı toplantıda şehir içi ulaşımı çok rahat ve modern hale getirecek metro ve tramvay projeleri en çok merak edilen konular oldu.

(Ömer İLGEÇ)

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