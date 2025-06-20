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Büyükakın, Murat Aydın ve yönetimini kabul etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde güven tazeleyen Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile yönetimini makamında kabul etti.

Büyükakın, Murat Aydın ve yönetimini kabul etti

20 Haziran 2025 Cuma 09:21

 AMATÖR FUTBOL ÜZERİNE SOHBET EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve yeni yönetimini kabul etti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle güven tazeleyerek yeniden KASFK Başkanlığına seçilen Murat Aydın, yönetimi ile ilk ziyaretini Başkan Büyükakın’a yaptı. Murat Aydın, amatör spor kulüplerine destek veren ve her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletirken Büyükakın da dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de amatöre desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Birliktelik, sohbet ve fikir alışverişi ile devam etti, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)

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