Büyükakın: “Onlar konuşur, biz yaparız!”

“PİREYİ DEVE YAPIYORLAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Derince İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada hizmet belediyeciliğinin önemine vurgu yaptı. Muhalefeti eleştiren Başkan Büyükakın, “Anlatacak tek bir işi olmayanlar sadece konuşurlar. Ama unutmayın arkadaşlar; onlar konuşur, biz yaparız!” dedi. Başkan Büyükakın, Derince’de kurulan metro şantiyesi dahil olmak üzere, Kocaeli genelinde devam eden yatırımlar hakkında teşkilat üyelerine bilgi verdi. Sözlerine muhalefetin tutumuna ilişkin net ifadelerle devam eden Büyükakın, “Bu muhalefetin gerçekten çok iyi yaptığı bir şey var: Pireyi deve yapmak! Hiçbir iş üretmeden her şey yapılmıyormuş gibi göstermek, yerinden bile kıpırdamadan ‘engelleniyoruz’ demek. Bu işte ustalaşmış durumdalar” diye konuştu.

“ŞEHİRLERİMİZDE YENİDEN HİZMET BELEDİYECİLİĞİ BAŞLAYACAK”

Toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde hayata geçirdiği ve planladığı projeleri de sıralayan Başkan Büyükakın şunları söyledi: Derince’de üç istasyonu olacak metro hattının şantiyesi kurulmaya başlandı. Gebze-Darıca Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Tramvay hattı Kuruçeşme’ye kadar uzatıldı. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı tamamlandı. Kaşkaldere Kavşağı trafiğe kazandırıldı. Teleferik projesi tamamlandı. Körfez’de dip çamuru temizliği ile ekolojik denge yeniden kuruluyor. Millet Bahçesi ve içindeki modern kütüphane vatandaşlara hizmet sunuyor. Kocaeli’de artık 40-50 dönüm değil, çok daha büyük parklar kazandırılıyor.”

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR"

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da atıfta bulunan Başkan Büyükakın, “Erbakan Hocamızın hayalini kurduğu projeleri bir bir hayata geçiren kişi Cumhurbaşkanımızdır. O hayaller artık birer gerçeğe dönüştü. Çünkü lafla peynir gemisi yürümüyor. Anlatacak işi olmayanlar sadece konuşur; biz ise bu şehre değer katan işleri yapmaya devam ederiz.” ifadelerini kullandı.



(Ömer İLGEÇ)