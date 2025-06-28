Büyükakın: Şehrimizi dirençli hale getirmeyi sürdürüyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli’ni el birliği ile depreme dirençli ve hazırlıklı hale getireceklerini söyledi. Kocaeli’nde TOKİ ve Kent Konut eliyle son 20 yılda 50 binden fazla konut üretilirken Başkan Büyükakın, kent genelinde 8 bin konutun daha dönüşeceğini belirtti.

GÖLCÜK’TE DÖNÜŞÜM ZAMANI

Kocaeli’nin depreme karşı daha güvenli bir kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, yıpranan yapıların yerine depreme dayanıklı konutlar oluşturarak, Kocaelililerin güvenli alanlarda yaşamasını amaçlıyor. Bu bağlamda 2015 yılında riskli alan ilan edilen Gölcük Merkez Mahallesi’nde 36 dönüm alanda yükselmeye devam eden kentsel dönüşüm projesi 1. etap çalışmalarının 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında 360 adet konut, 4 adet kapıcı dairesi, 406 adet iş yeri ve 587 adet 2 katlı otopark yapılıyor. Projenin kaba inşaatında yüzde 80’e ulaşılırken, ince işlerin ilerleme seviyesi ise yüzde 60 oranına geldi.

YAPILAR 2023 YILINDA YIKILDI

Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm yapım ihalesi 11 Nisan 2023 tarihinde Emlak Konut tarafından yapılarak projenin inşa süreci başlamış ve yıkım ihalesi sonrasında alanda bulunan 321 daire, 248 iş yeri, 69 ofis ve 125 deponun yıkımı gerçekleştirilmişti. 27 Temmuz 2023 yılında ise inşaatın temeli atıldı. Aradan geçen 2 yılda bölgede yoğun bir çalışma tüm hızıyla devam ediyor.

7 İLÇE VE 15 NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’ni Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kenti depreme hazırlama noktasında büyük bir yol aldıklarını belirterek, “Depremden yeni çıkmış şehirleri bir kenara alarak söylüyorum, kentimizde kentsel dönüşüm faaliyetleri birçok noktada aynı anda hızlı devam eden illerin başında geliyor. 7 ilçe ve 15 ayrı noktada benzer projeler devam ediyor. Buradaki projede 360 konut, 406 dükkân ve 800 araçlık bir otopark alanı üretiliyor, TOKİ tarafından yapılıyor” dedi.

“8 BİNİN ÜZERİNDE KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğünü belirten Başkan Büyükakın, “Bu projenin fizibilitesinin gerçekleşmesi için başlangıç fiyatıyla 100 milyonluk desteğimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ve bizim yaptığımız açıklamada kentin genelinde 8 binin üzerinde konutun dönüştürülmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bunun haricinde 0.69 faiz oranı ile yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de süreç başlatıldı. Ofisler 12 ilçemizde açıldı ve vatandaşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Kentsel dönüşüm bizim en büyük önceliğimiz. Bunlar zahmetli işler. Hiçbirinden geri durmadık” dedi.

“GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

Altyapı çalışmalarının zahmetli işler olduğunu ancak bu konudan asla kaçmadıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “İzmit'teki Cedit Konutları bunlardan bir tanesi. Orada elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk, kaçmadık. Zahmetli olduğunu bile bile kararlılıkla devam ettik. Kentimizi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz ve bunu başaracağız. Burası da bir yıla kadar tamamlanınca vatandaşlarımız huzur içinde yaşayacak. Bu güzel örnek proje, Gölcük’ün diğer bölgelerinde de devam edecek” diye konuştu.



(Erkan ERENLER)