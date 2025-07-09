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Büyükakın’dan Gebze’deki çalışmalara yakın takip

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi içinde hayata geçirilecek geri kazanım terfi inşasını yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, “Şehrimiz için su kaynaklarımızı korumamız açısından sanayinin geri kazanım suyu kullanması çok önemli” dedi.

Büyükakın'dan Gebze'deki çalışmalara yakın takip

09 Temmuz 2025 Çarşamba 09:45

 “GERİ KAZANIM SUYU KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kroman Çelik Sanayi ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Fabrikalarına geri kazanım suyu sağlamak amacıyla Gebze İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Kocaeli sanayisinin yıllık yaklaşık 43 milyon metreküp suya ihtiyacı var. İSU’nun geri kazanım kapasitesi 48 milyon metreküp. Bu suyun sanayiye yönlendirilmesiyle içme suyu kaynaklarımız korunuyor. Altyapı çalışmalarını bitirdik, terfi merkezini de tamamladıktan sonra sanayi tesislerimize geri kazanım suyu vermeye başlayacağız. Şehrimiz için su kaynaklarımızı korumamız açısından sanayinin geri kazanım suyu kullanması çok önemli” dedi.

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE DE UYGULANACAK

İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen geri kazanım suyu çalışmaları, ilerleyen süreçte bölgedeki organize sanayi bölgeleri ve diğer fabrikaları da kapsayacak. Başkan Büyükakın, emeği geçen ekiplere kolaylıklar dileyerek projenin Kocaeli ve ülke ekonomisi için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Çalışmalar kapsamında Gebze’de 450 mm, 350 mm ve 150 mm çaplarında çelik borular kullanılarak toplam 6 bin 650 metre uzunluğunda geri kazanım suyu iletim hattı yapıldı. Ayrıca 2 adet debimetre odası ve 3 adet vantuz odasının imalatı tamamlandı. Bu sayede sanayi tesislerine geri kazanım suyunun ulaştırılması için gerekli altyapı hazırlandı.

 

TERFİ MERKEZİ TAMAMLANINCA SU VERİLMEYE BAŞLANACAK

İSU Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları kapsamında iletim hatların imalatları tamamlanırken Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi içindeki terfi merkezi çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Gebze İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki terfi merkezi yapımının tamamlanmasının ardından ilk etapta günlük ortalama 3 bin 500 metreküp, yıllık 1 milyon 277 bin 500 metreküp geri kazanım suyu sanayi tesislerine verilecek. Gelecek yıllarda bu miktarın günlük 11 bin metreküpe, yıllık 4 milyon 15 bin metreküpe çıkarılması planlanıyor. Böylece Kocaeli’nin içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azalacak ve sanayide kesintisiz su kullanımı sağlanacak.

(Ömer İLGEÇ)

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