Büyükakın’dan LGS’ye girecek öğrencilere başarı dileği

HAYALLERİNİZ GERÇEK OLSUN

Başkan Büyükakın, toplam bin 629 salonda gerçekleşecek sınavla ilgili şu mesajı yayınladı: “Yarın gerçekleşecek Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Uzun süredir büyük bir emek ve sabırla çalışan her bir öğrencimizin; azminin, gayretinin ve hayallerinin karşılığını en güzel şekilde almasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin.” Öte yandan sınav boyunca ilimiz genelinde alınan tüm tedbirlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destek verecek. Sınav boyunca özellikle araç sürücülerinin okul çevrelerinde yüksek sesle müzik ve klakson çalmaması yönünde uyarılıyor. Sınav yarın sabah saat 9.30’da başlayacak ve saat 12.50’de sona erecek. Öğrencilerin sabah 9’da sınav merkezlerinde olması gerekiyor.



(Ömer İLGEÇ)