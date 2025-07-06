Büyükgöz Kargalı Sakinleriyle Çay Sohbeti Yaptı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kargalı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

06 Temmuz 2025 Pazar 15:44