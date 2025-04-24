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Büyükşehir, 23 Nisan’ı coşkuyla kutluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan şenlikleri, bugün saat 12.30’da İzmit Fevziye Camii önünden başlayıp Milli İrade Meydanı’na kadar devam edecek kortej ile taçlanacak.

Büyükşehir, 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyor

24 Nisan 2025 Perşembe 10:52

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen 23 Nisan şenlikleri bugün gerçekleştirilecek kortej ile taçlanacak. Saat 12.30’da İzmit Fevziye Camii önünden başlayacak kortej, Cumhuriyet Bulvarı üzerinden devam ederek Milli İrade Meydanı’nda sonlanacak. Alanda birçok etkinlik aileleri bekliyor olacak.

 

MUHTEŞEM BİR BAYRAM OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında dolu dolu etkinlik hazırlayan Büyükşehir, hem gençlere hem de ailelerine muhteşem bir bayram sundu. İzmit Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Kocaeli’nin dört bir yanında onlarca etkinlik gerçekleştirildi. Konserler, etkinlik stantları, atölyeler, gösteriler, müzikler ve daha birçok içeriğin hazırlandığı 23 Nisan şenlikleri muhteşem bir şekilde devam etti.

 

TÜM KOCAELİLİLER DAVETLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri bugün İzmit’te gerçekleştirilecek olan kortej ile taçlanacak. Saat 12.30’da Fevziye Camii önünden başlayacak korteje Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve protokol katılacak. Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Milli İrade Meydanı’na kadar devam edecek korteje tüm Kocaelililer davetli. Yürüyüşün sonunda Milli İrade Meydanı’nda yine birbirinden güzel etkinlikler hem aileleri hem de çocukları bekliyor olacak.

 
(Ömer İLGEÇ)

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