Büyükşehir A Takımı alevlerin arasında

Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Sakarya’da başlayan ve Bilecik’e sıçrayan yangına müdahalede aktif bir şekilde görev alıyor. Ekipler, alevlerin arasında söndürme çalışmalarına devam ediyor.

AKTİF GÖREV ALIYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangınına müdahale için dün akşam saatlerinde bölgeye gitti. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri yangının büyümesiyle hemen koordine oldu ve harekete geçerek komşu il Sakarya’nın yardımına koştu. Yangın bölgesine giden ekipler, söndürme çalışmalarına aktif bir şekilde destek oluyor.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR

Büyükşehir A Takımı ekipleri, gece saatlerinden itibaren söndürme çalışmalarının bir parçası oldu. Alevlerin arasında canla başla çalışan ekipler, yangının söndürülmesi adına büyük emek veriyor. Bilecik Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü’nde söndürme çalışmalarına devam eden Büyükşehir A Takımı, desteklerini bir süre daha sürdürecek.



(Ömer İLGEÇ)