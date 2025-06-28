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Büyükşehir A Takımı, Sakarya’nın yardımına koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangınına müdahale için 3 arazöz ve 2 iş makinesi ile bölgeye gitti.

Büyükşehir A Takımı, Sakarya'nın yardımına koştu

28 Haziran 2025 Cumartesi 09:54

 A TAKIMI DEVREYE GİRDİ, SAKARYA’YA YARDIMA GİTTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri sadece Kocaeli’nde yaşanan olaylara müdahale etmekle kalmıyor. İstenmeyen olaylara karşı her daim hazır kıta olan A Takımı ekipleri, Sakarya’nın Geyve ilçesi Aydınlar ve Çamlık Mahallelerinde çıkan yangına müdahale için akşam saatlerinde yola çıktı. Tam koordinasyon ve hızlı bir şekilde organize olan A Takımı; 3 arazöz ve 2 iş makinesi ile komşu il Sakarya’nın yardımına koştu. Arazözler ve iş makineleriyle bölgeye intikal eden ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalara destek olacak.

 

ALEVLER YAYILDI, 100 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen ve geniş bir çevreye yayılan alevler nedeniyle Sakarya Aydınlar Mahallesi'ndeki 20 hane ile Çamlık Mahallesi’ndeki 5 hane tahliye edildi. Yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere alındı. Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına da sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına destek olacak A Takımı, koordineli çalışmayla alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağlayacak. Büyükşehir ekiplerinin desteği, yangın kontrol altına alınana kadar devam edecek.

(Erkan ERENLER)

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