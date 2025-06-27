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Büyükşehir, Başiskele Kavşağı Projesi’nde ağaçlara sahip çıkıyor

Ağaçlandırmaya büyük önem veren ve Kocaeli’ni yeşil bir çehreye kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi bu anlayışını Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Proje kapsamında kökleriyle sökülen ağaçlar, bakımları yapılıp can suyu verildikten sonra fidan dikim alanlarında korunarak geleceğe taşınıyor.

Büyükşehir, Başiskele Kavşağı Projesi'nde ağaçlara sahip çıkıyor

27 Haziran 2025 Cuma 09:54

 AĞAÇLAR KORUMA ALTINDA SÖKÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan çoğunluğuna ve doğanın korunmasına verdiği önemi Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Proje kapsamında kökleriyle sökülen ağaçlar, bakımları yapılıp can suyu verildikten sonra fidan dikim alanlarında korunarak yaşatılıyor.

Projenin başladığı alanda yer alan ağaçlar, gelişi güzel kesilmek yerine ekiplerin hassas çalışmalarıyla yeni yerlerine götürülüyor. Öncelikle zarar görmemeleri için özel yöntemlerle topraktan ayrılan ağaçların kök, dal ve yaprak budamaları yapılıyor. Kök sökümünden budamaya, dikiminden can suyu verimine kadar tüm süreç, ağaçların yeni yerlerine daha sağlıklı adapte olabilmeleri için titizlikle yürütülüyor.

 

YENİ YERLERİNE GÜVENLE TAŞINIYORLAR

Söküm işlemlerinin ardından ağaçlar, uygun toprakla hazırlanmış büyük saksılara alınarak taşınmaya hazır hale getiriliyor. Yükleyici makineler yardımıyla taşınan ağaçlar, uygun yaşam alanlarına götürülüyor. Kök yapılarının zarar görmemesi için topraklarla desteklenerek sıkıca kapatılan saksılara can suyu verilerek ağaçlar korunuyor.

 

HEDEF DAHA YEŞİL BİR KOCAELİ

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı projesinde hem araç trafiğini rahatlatırken hem de ağaçların yaşam sürecini uzatmayı amaçlayan bir yaklaşım sergiliyor. Bu proje sayesinde bakımları yapılan ve can suyu verilen ağaçların yaşam kalitesi de arttırılıyor. Yol yapım sürecinde fidan dikim alanına taşınarak bakımı yapılan ağaçlar daha sonra şehrin yeşil alanlarını arttırmak amacıyla gerekli bölgelere taşınıyor.

 

BAŞİSKELE KAVŞAĞI PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki trafik yükünü azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla D-130 Karayolu üzerinde “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’ni” hayata geçiriyor. Alandaki yoğunluğu hafifletmeyi amaçlayan projede 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üstgeçidi yer alacak.

(Ömer İLGEÇ)

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