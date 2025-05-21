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Büyükşehir, basketbol sahalarını yeniliyor

Kocaeli’nin sporda da marka kent olması hedefiyle her branşa özel, farklı tesisleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, İzmit Plajyolu’nda gençler tarafından kullanılan basketbol sahalarını revize etti. Zemini boyanan, çizgisi yeniden çizilen sahalar yeni haliyle gençlerin hizmetine sunuldu.

Büyükşehir, basketbol sahalarını yeniliyor

21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:35

 ZEMİNİ BOYANDI, ÇİZGİLER YENİLENDİ

Kocaeli’nde gençleri spora yönlendirmek amacıyla kente yeni yeni spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanılan mevcut basketbol sahalarını yenileme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Spora ve sporcuya her zaman destek veren Büyükşehir, kent genelinde inşa ettiği spor tesislerinin yanı sıra mevcuttaki tesislerin de bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit Plajyolu sahilinde bulunan iki adet basketbol sahasının zemin boyası ve çizgi yenileme çalışması yapıldı.

 

YAZ DÖNEMİNE HAZIRLIK SÜRÜYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan yaz sezonu öncesi Kocaeli genelindeki park, bahçe ve spor alanlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar dâhilinde İzmit Plajyolu sahilinde bulunan iki adet basketbol sahasında zemin boyama ve çizgi yenileme çalışması yerine getirildi. Çalışmaların Kocaeli genelinde sürdürüleceği bildirildi.

(Erkan ERENLER)

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