Büyükşehir Büyük Buhran

Metropol yaşamının getirdiği hız, stres ve yalnızlık, hizmet veya sanayi sektörünün gelişmiş olduğu şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi fabrikaların ve dev şirketlerin bulunduğu büyük şehirlerde psikolojik destek hizmetlerine olan talep son yıllarda hızla arttı. 1001terapist.com ’dan Psikolog Emre Gökçeoğlu’na göre büyükşehirlerin iş imkânları, sosyal aktiviteleri bir yandan çekici gelirken diğer yandan yoğun nüfus, trafik, gürültü ve rekabet ortamı insanları psikolojik açıdan zorluyor.

Uzman Psikolog Gökçeoğlu “Şehir yaşamının getirdiği sorumluluklar, strese neden olabiliyor. Stresin ise kalp ritmi bozukluklarına, bağışıklık zayıflıklarına, uyku bozukluklarına ve sindirim sistemi problemlerine yol açabiliyor.” dedi.

Uzun mesafelerde geçen yolculuklar, kalabalık ortamlar ve sürekli gürültü maruziyeti kronik strese yol açıyor. Bu durum, anksiyete bozukluklarını, depresyonu ve uyku problemlerini doğuruyor. Gökçeoğlu’na göre sosyal izolasyon paradoksu, kalabalık şehirlerin en karakteristik özelliklerinden.

İnsanlar “derin yalnızlık” hissedebiliyor

“Bireyler derin yalnızlık hissedebiliyor.” sözlerini kaydeden Gökçeoğlu, apartman hayatının komşuluk ilişkilerini zayıflattığını hatırlatarak iş odaklı yaşam tarzının da derin yalnızlığı pekiştirdiğini bildirdi.

Vücut Sürekli Alarmda Olabiliyor

Öte yandan psikosomatik rahatsızlıklar da riskler arasında. Uzman Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu’na göre yalnızlık, ölüm riskini artırıyor ve modern toplumun bireyci yapısını da destekliyor.

Erişim Kolaylığı ve Çeşitlilik

Büyükşehirlerin avantajlarından biri, psikolojik destek hizmetlerinin çeşitliliği ve erişim kolaylığı. Farklı terapi yaklaşımları, uzman psikolog lar ve çeşitli tedavi seçenekleri bu kentlerde daha kolay bulunabiliyor.

Özel sağlık sigortalarının yaygınlaşması ve bazı şirketlerin çalışanlarına sunduğu psikolojik destek programları, bu hizmetlerin daha erişilebilir duruma gelmesini sağlıyor.

Şirketler Çalışanlarına Psikolog Hizmeti Sağlıyor

Emre Gökçeoğlu, ayrıca, “Metropollerdeki yoğun çalışma temposu, uzun mesailer ve kariyer baskısı, iş yerinde stres ve tükenmişlik sendromunu artırıyor. Özellikle beyaz yaka çalışanlar arasında görülen bu durum, iş-yaşam dengesini sağlama konusunda zorluklara neden oluyor.” ifadelerini kullandı.