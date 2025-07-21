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Büyükşehir dev projede çok titiz çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi, çevreci ulaşım hedefiyle toplu taşımada zirveyi yakalayacak olan Körfezray Metro Projesi’nde titiz bir çalışma yürütüyor. Ekipler, zemin iyileştirme çalışmaları esnasında çıkan tozların çevreye ve vatandaşlara rahatsızlık vermemesi adına gün boyu istasyon bölgelerinde sulama yapıyor.

Büyükşehir dev projede çok titiz çalışıyor

21 Temmuz 2025 Pazartesi 15:41

 GÜN BOYU SULAMA, TOZLANMAYI ENGELLİYOR

Konforlu ve çevre dostu otobüsler, tramvay ve teleferik hizmetinin ardından ulaşımda yeni bir ivme yakalayacak olan Körfezray Metro çalışmaları planlandığı gibi ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan dev projede her detay titizlikle düşünülüyor. Belirlenen istasyonlarda zemin iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise çıkan tozlardan çevredeki vatandaşların rahatsız olmaması adına gün boyu istasyon bölgelerinde sulama yapıyor. Böylece tozların çevreye yayılması engellenmiş oluyor.

ZEMİN İYİLEŞTİRME VE DEPLASE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Körfezray Metro Hattı’nın birinci etabı 26,85 kilometreden oluşuyor. 18 istasyonun olduğu birinci etapta şu anda zemin iyileştirme ve altyapı deplase çalışmaları yapılıyor. Akabinde kazı çalışmaları başlayacak. Körfez ilçesinden Kartepe’ye kadar ulaşımda mükemmelliği artıracak olan metro projesi kapsamında günde 300 bin yolcu taşınacak. Toplu ulaşımı önemli ölçüde artıracak olan metro projesiyle binlerce aracın trafikten çekileceği öngörülüyor.

(Ömer İLGEÇ)

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