Büyükşehir, direniş ruhunu yeniden yaşatacak

“KARDAN AYDINLIK” TEMALI ÖZEL PROGRAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde, İzmit Milli İrade Meydanı’nda “Kardan Aydınlık” temalı özel bir anma programı gerçekleştirecek. Program, saat 20.00’de başlayarak 15 Temmuz ruhunu canlı ve etkileyici sahne gösterileriyle yansıtacak.

DİRENİŞ RUHU YENİDEN CANLANDIRILACAK

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete hitabı ile başlayacak. Muhteşem sahne gösterileri ve teatral anlatımlarla, 15 Temmuz direniş ruhu yeniden canlandırılacak. Vatan için canlarını feda eden şehitler dualarla anılırken, program gece yarısındaki sala icrasıyla sona erecek.

SABAH VE AKŞAM NAMAZI BİRLİKTE KILINACAK

Anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Salı sabahı Yeni Cuma Camii’nde sabah namazı kılınacak. Namaz için cami avlusunda 04.30’dan itibaren toplanılmaya başlanacak. Samimi ve eğlenceli üslubuyla bilinen sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör de (Sertaç Abi) sabah namazında Kocaelililerle saf tutacak. Ayrıca, akşam namazı da protokol ve vatandaşların katılımıyla Milli İrade Meydanı’nda topluca eda edilecek.

“ZAFERİN ADI TÜRKİYE” KORTEJİ DÜZENLENECEK

Milli İrade Meydanı’ndaki program öncesinde, kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla “Zaferin Adı Türkiye” kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş, saat 19.30’da İzmit Fevziye Camii önünden başlayıp Milli İrade Meydanı’nda sona erecek.

MİLLİ BİRLİK TEMALI YARIŞMANIN ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Öte yandan, alanda kurulan özel sahnede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve 15 Temmuz Derneği’nin paydaşlığında düzenlenen Milli Birlik Temalı Yarışma Programı’nın ödül töreni gerçekleştirilecek. Ulusal düzeydeki yarışma; resim, şiir, kompozisyon, afiş, slogan, koro gibi alanlarda açıldı. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanında ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrenciler için 15 Temmuz Salı akşamı Milli İrade Meydanı’ndaki anma etkinliğinde ödül töreni düzenlenecek. Törende öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alacak.

PROTOKOL KONUŞMALARI VE YASİN-İ ŞERİF

Ödül töreni bitimiyle geleneksel sancak teslimi ve selamlaşma yapılacak. 15 Temmuz özel programı akşam namazın ardından protokolün açılış konuşmaları ile başlayacak. Sonrasında, “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” kapsamında şehitler için okunan Yasin-i Şerif’in duası edilecek.

MUHTEŞEM SAHNE GÖSTERİLERİ YER ALACAK

Program boyunca şiirler, ezgiler, türküler ve teatral canlandırmalar yer alacak. Grup Yürüyüş, Hadi Duran ve Müezzin Ekibi, İsmail Altunsaray, Eşref Ziya Terzi ve KBB Mehter Takımı, türkü ve ağıtlarla performanslarını sunacak. Ayrıca, bu yılın temasıyla aynı adı taşıyan “Kardan Aydınlık” adlı özel gösteri seyirciyle buluşacak. Gösteride, 15 Temmuz gecesi milletin tek yürek olarak hain saldırıya karşı gösterdiği kahramanlık anlatılacak.

GECE YARISI SALALARIYLA SON BULACAK

Anma programı, gece yarısı Kocaeli’nin tüm camilerinden okunacak salalarla sona erecek. Böylece, 15 Temmuz’un anlam ve önemi bir kez daha birlik ve beraberlik mesajlarıyla hatırlanacak.

BİRLİK VE BERABERLİĞE ANLAM KATAN TEMALAR KULLANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl büyük titizlikle hazırlıklarını yaptığı 15 Temmuz Anma Programlarını birlik ve beraberliği perçinleyen temalarla daha da kuvvetli kıldı. Darbenin ilk yılında yapılan organizasyon “Duaya Davet Vakti” temasıyla gerçekleştirildi. Bunu takip eden yıllarda ise yine; demokrasi ve İstiklale anlam katan sloganlar kullanıldı. Bu kapsamda, 2018 ve 2019’da “Vatan Nöbeti”, 2021’de “İstiklalden İstikbale Benim Sesim”, 2022’de “Temmuzdan Sonsuza”, 2023’de “Son Cephe 15 Temmuz” ve 2024’te ise “Vatana Can Verenler” teması işlendi. Tüm dünyayı sarsan korona virüs tedbirleri kapsamında ise 2020 yılında anma töreni gerçekleştirilmedi. Bu yılki anma töreni ise bilindiği gibi “Kardan Aydınlık” teması ile düzenlenecek.



(Erkan ERENLER)