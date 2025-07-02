Büyükşehir ekipleri, yangınlara karşı tek vücut

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve A Takımı ekipleri, ilçe belediyelerinin de desteğini alarak Manisa’da yaşanan yangına müdahale için gece yarısında yola çıktı.

ÖNCE SAKARYA, ŞİMDİ MANİSA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da meydana gelen orman yangınına müdahale için harekete geçti. Geçtiğimiz gün Sakarya’da başlayan ve Bilecik’e sıçrayan yangına müdahale eden Büyükşehir, şimdi de Manisa’da yaşanan yangınlara karşı gece yarısı yola çıktı. Yangına müdahale ve destek amacıyla yola çıkan ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda görev alacak.

HEM A TAKIMI HEM İTFAİYE EKİPLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki A Takımı ekipleri; arazözler, lovbet taşıyıcı, ekskavatör, dozer ve 4x4 öncü araçlardan oluşan konvoyla yangın bölgesine doğru hareket etti. İlçe belediyelerinden de takviye güçlerin destek verdiği ekip, Körfez’de toplandı ve gece yarısında yangın bölgesine harekete geçti. Aynı zamanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı yangın söndürme ekipleri de araç ve personel desteğiyle bölgeye sevk edildi.

YEŞİL VATANIMIZI KORUMAK ADINA…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Manisa’daki yangına müdahale için yola çıkan ekibe kolaylıklar diledi. İslamoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın direktifleriyle bugün Manisa'ya doğru yola çıkıyoruz. Yeşil vatanımızı korumak adına canla başla çalışıyoruz. Allah sağ salim gidip sağ salim dönmeyi nasip etsin. Hepinizi kolaylıklar diliyorum" dedi. Ardından tüm araçlar sirenlerini ve ışıklarını açarak yola çıktı.

AFAD’IN YÖNLENDİRMESİYLE HAREKET EDİLECEK

Ekipler, Manisa’daki orman yangınının kontrol altına alınmasına yönelik AFAD’ın yerel koordinasyon birimi tarafından yönlendirilerek, yangının söndürülmesi, olası can ve mal kayıplarının önlenmesi, bölgede mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve zararların en aza indirilmesi amacıyla kapsamlı bir müdahale planı çerçevesinde faaliyet yürütecek.

GEREKLİ TÜM ÖZVERİ GÖSTERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha önce Sakarya ve Bilecik illerinde meydana gelen orman yangınlarına da aktif şekilde müdahale etmiş, özverili ve disiplinli çalışmaları sayesinde yangınların kontrol altına alınmasında önemli rol oynamıştı. Manisa’daki yangına yönelik bu yeni görev kapsamında, Kocaeli ekiplerinin yine aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceği ve gerekli tüm katkıyı sunacağı bildirildi.



(Ömer İLGEÇ)