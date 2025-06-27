Büyükşehir Encümeni’nde kiralama ihaleleri tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 3 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı’nın başkanlık yaptığı toplantıda Gebze, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde bulunan yerler için kiralama ihaleleri gerçekleştirildi.

GEBZE’DEKİ BÜFEYE AYLIK 25.500 TL TEKLİF SUNULDU

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol Caddesi No: 290 adresinde bulunan büfe kantin açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. İhaleye 3 istekli katıldı. İstekliler, öncelikle 5 kez açık teklif usulü ile tekliflerini sundu. Ardından kapalı teklif usulünde; İrfan Polat’ın teklifi geçersiz sayıldı. Efecan Çavuş 18.200 TL, Ramazan Aydoğdu ise 25.500 TL teklif sundu.

KARTEPE’DEKİ BÜFE İÇİN 2 İSTEKLİ BAŞVURDU

Kartepe Uzuntarla Mahallesi Çamkonak Caddesi No: 95 adresindeki büfe çay bahçesi açık teklif usulü ile 3 yıllığına ihaleye çıktı. İhaleye 2 istekli katıldı. Çağlın İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.100 TL teklif sunarken Ramazan Aydoğdu çekildiğini açıkladı.

KEFKEN’DEKİ BÜFEYE 110 BİN TL TEKLİF

Kandıra Kefken Mahallesi Mert Sokak No: 29 adresindeki büfe açık teklif usulü ile ihaleye çıktı. 3 yıllığına ihaleye çıkan büfe için 6 istekli başvurdu. İhalede Ramazan Aydoğdu ilk turda, Mustafa Zorla 3. turda, Yasemen Özdemirli ise 4. turda ihaleden çekildi. Kapalı zarf usulünde ise Muhammet Akkuş 81.000 TL, Yalçın Alan 85.000 TL, Mahmut Karabayır 110.000 TL teklif sundu. İhale sonuçları 15 gün içinde ilgililere yazılı olarak bildirilecek.

BURSA’DAN GELEN TOPTANCIYA 100 BİN TL CEZA

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde, Bursa’dan gelip satış yaptığı tespit edilen Emirhan Kuvan’a hal kayıt sistemine kayıt yapmadan 2 ton sarımsağı sattığı gerekçesiyle kesilen 100.000 TL ceza onaylandı. Öte yandan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Uygulama Şube Müdürlüğünce encümene sunulan 6306 sayılı kanunun 6. maddesine göre Körfez Kabakoz Projesi kapsamındaki kamulaştırma (Toplamda 3 daire/ 6 milyon 631 bin) onaylandı. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü’nün encümene sunduğu Başiskele Bahçecik Mahallesi 651 Ada 2 parselin devride onaylandı.



(Ömer İLGEÇ)